華南金股東會／董事長張雲鵬：提升獲利三管齊下、三大措施求新求變

華南金控（2880）21日召開股東會，董事長張雲鵬致詞時提到，2023年景氣欠佳，為提升獲利，華南金採取三項重要措施，首先是各子公司擬定三年獲利提升計畫，要求獲利排名逐年進步；其次是美台利差擴大，積極辦理換匯交易、提升換匯收益；另因應金融市場回溫，積極提升投資收益與各項業務的手續費收入。

張雲鵬表示，展望未來，全球經濟依舊充滿變數，除美國聯準會的利率政策還不是非常明朗外，中國大陸目前景氣非常不好，還有俄烏戰爭、以巴衝突看起來無法很快解決，美中貿易戰、地緣政治等衝擊，都讓未來經濟充滿變數，對金融市場的影響更為重大。

在金融業經營非常困難情況下，張雲鵬強調必須「求新求變」，包括推動數位轉型，目前內部正在進行中，其次是積極運用 金融科技【金融科技】金融科技（Financial technology，FinTech）是指一群企業運用科技手段使得金融服務變得更有效率，並因而形成的一種經濟產業。廣泛的定義為一種「金融服務創新」，也可說是一種新型的解決方案，這種方案對於金融服務業的業務模式、產品、流程及應用系統的開發，具有強烈顛覆性創新的特性，實際上也已引發了許多破壞式創新。 來提升產品與服務品質；在金融市場變化多端、風險很大下，要求同仁一定要注意風險控管。

華南金控今天股東會由張雲鵬主持，他在致詞時表示，為提升獲利，華南金已採取三項重要措施。

首先是對各子公司擬定三年獲利的提升計畫，積極提升資本使用效率，並要求每個子公司在同業的獲利排名要逐年往前邁進。

其次，充分掌握美台利差擴大商機，積極辦理換匯交易、提升換匯收益；第三，因應金融市場回溫，積極提升投資收益與各項業務的手續費收入。

張雲鵬表示，在全體同仁努力與董事及股東的鞭策下，華南金控去年稅後純益達到216.18億元、 EPS【EPS】每股盈餘（Earnings Per Share，EPS）又稱每股收益，是一項獲利能力指標，衡量上市公司的獲利能力。簡單地說，就是指每股股票可為股東賺多少錢。每股盈餘的計算方式，是將公司稅後淨利除以在外流通總股數所得出數值。 為1.58元， ROE【ROE】股東權益報酬率（Return on Equity\, ROE）是指公司的稅後淨利除以股東權益所得出來的比率，為觀察公司經營績效的重要指標，數值愈高表示公司績效、獲利情況愈好。一般而言，一家公司的ROE應高過其資金舉債成本，假如低於其舉債利率，表示該公司的經營績效欠佳，股東應思考是否繼續投資。 也達到了11.01%、創下歷史新高。

華南金今天會中通過股利政策，其中現金股利擬配發1.2元，股票股利0.1元，合計1.3元，創下2007年、18年以來新高。