野村全球科技多重資產基金7月1日開募 主攻科技多重資產型基金

野村投信推出多重資產型基金動投資新商機，藉由配置多元化的資產類別，提高整體資產總報酬的機會。2024年再添火力，聚焦全球科技的多重資產型基金，運用獨特供應鏈分析選股策略幫投資人掌握最具成長性的科技主題及相關供應鏈，並搭上第五波科技革命浪潮的特快車。野村全球科技多重資產基金擁有三大特色：1.科技主題多重資產；2.獨到供應鏈選股；3.全天候債券策略，全天候掌握科技創新大趨勢的同時，也合理控制投資組合的波動風險。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，看好AI大趨勢，野村全球科技多重資產基金股票部位聚焦最具成長潛力的科技主題，並以高品質全天候債券策略為輔，平衡科技股波動較大的特性；這樣的組合讓投資人有機會高度參與科技股的爆發力，同時將波動風險降至更可接受的範圍。以過去20年的指數回測為例，科技股與全天候債的組合在年化報酬率8.6%，不僅遠勝全球股與固定利率投資等級債的組合4.9%，相較於100%的全球股票指數的5.86%也明顯領先，最主要就是仰賴科技股的強大成長潛力。

若以年化波動度來看科技股與全天候債的組合也明顯低於100%的全球股票指數，綜合報酬與波動度的報酬風險比也顯示科技股與全天候債的組合投資性價比較一般股債組合與100%全球股票更佳，脫胎換骨的有感變化，顯示科技創新產業長期成長趨勢看好，加入科技多重資產主題投資效益更勝一般傳統多重資產策略。野村全球科技多重資產基金在此基礎上再加上自身三大特色，更有機會在第五波科技革命的浪潮下可望追求更大的超額報酬。

在股票投資主題，首先鎖定未來三至五年全球最具潛力的科技趨勢，聚焦在AI、 雲端運算【雲端運算】雲端運算是分散式運算技術的一種，由眾多電腦和伺服器組成，提供龐大的運算能力，透過網際網路相連與存取，將使用者平常用不到的應用程式放在雲端這一端，需要時才透過網路要求服務。雲端運算具備和「超級電腦」相同強大效能的網路服務，可將機房放在世界各地，如同雲一般，但可做到網路資源大家共享，將資源效益發揮至最大。雲端運算平台的應用基礎，是良好的網路流量管理和安全機制，避免伺服器負載不平衡；尤其當平台供廠商使用時，更需重視各廠商的內部資料安全管理。 與 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 ，並搭配高品質債券降低波動風險。第二，在科技股的選擇擺脫指數權值限制框架，以供應鏈分析為核心，鎖定受惠最深的科技潛力股，而非聚焦一般科技基金偏重的科技權值股，才能真正掌握科技革命浪潮機會，並追求優於指標的超額報酬。最後，在債券的搭配上採用全天候策略，不僅以配置高品質的投資等級債為主，更能依升/降息不同環境，切換固定與 浮動利率債券【浮動利率債券】浮動利率債券是相對於固定利率債券的一種債券，利率隨市場利率定期浮動，且通常是根據所選定的某一市場利率為指標利率，再加上一定的利差。浮動利率債券種類繁多，特色在於可以避免債券的實際收益率與市場收益率差異過大，使發行者的成本和投資者的收益均能與市場變動趨勢一致。 配置，畢竟本基金債券配置策略是以降低波動風險為主要目標，無論是在升息或者降息環境都應達到相同效果，如果僅配置固定利率債券就無法在升息期間提供此效果(如2022年)。

隨著美國升降息依舊前景不明，加上大選因素干擾，進入2024下半年，AI多頭趨勢不變，投資標的仍以科技、AI相關為首選。自2022年開始，生成式AI一推出，就對全球產業以及金融市場，造成革命性影響，AI 巨浪來襲，抓緊百年一遇投資契機，科技創新再度成為經濟發展新顯學，第五波科技革命浪潮隨著AI與雲端運算崛起而啟動，同時也帶來了千載難逢的契機；劃時代產品往往創造絕佳的投資機會，例如蘋果在2007年推出第一台iPhone，又像是特斯拉在2017年推出第一台Model 3電動車，都為往後5~10年公司的獲利及股價帶來難以想像的成長，2022年底ChatGPT問世不僅使生成式AI迅速吸引全球的關注，也使輝達(NVIDIA)一舉躍升至科技巨頭之列。

野村投信表示，預計7月1日募集的野村全球科技多重資產基金主攻科技的多重資產型基金，就是要運用其獨特供應鏈分析選股幫投資人掌握最具成長性的科技主題及相關供應鏈，並搭上第五波科技革命浪潮的特快車，將是掌握全球科技多頭新利器。