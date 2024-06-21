國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 7月3日重磅登場

國泰金控（2882）以金融核心職能及社會影響力，成就台灣產業淨零轉型競爭力，邁入第八年的國泰永續金融暨 氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。 高峰論壇將於7月3日盛大登場，以「淨零轉型競爭力」為題，由國泰金控董事長蔡宏圖開場，金管會主委彭金隆、經濟部部長郭智輝擔任致詞嘉賓，並邀請國際氣候組織(Climate Group)能源總監Sam Kimmins來台，發表今(2024)年在台首場演說。論壇聚焦國際永續金融與能源轉型脈動，從接軌國際到解析台灣產業淨零轉型挑戰，邀集國內外重量級永續專家學者與跨產業標竿企業對談交流，自永續金融跨界助攻，加速台灣產業綠色淨零布局。

聯合國第28屆氣候峰會(COP28)決議以科學為基礎，在未來關鍵十年加速減排，達成控制升溫目標，「金融」和「能源」將是邁向淨零經濟的兩大關鍵。今年國泰金控與臺灣證交所合辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，上半場聚焦「永續金融」，由二度參與論壇的世界氣候基金會(World Climate Foundation，WCF)主席Jens Nielsen分享「全球氣候金融脈動」，掌握永續前瞻趨勢；專場演講主題包含「迎接碳價時代，國際資本市場氣候行動」、「接軌ISSB永續財務揭露」，並由WCF主席Jens Nielsen、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、國泰金控總經理李長庚共同對談，探討如何加速 綠色金融【綠色金融】根據聯合國環境署（UNEP）定義，以「友善環境」為目標而創建的金融商品或服務（包括貸款、債務機制、保險和投資），即稱為綠色金融。 發展綠色金融的目的，是為了協助公共、私營和非營利機構，將資金流向永續事業。綠色金融有兩層含義，包括金融業如何促進環保和經濟社會的可持續發展，以及金融業自身的可持續發展。金融業者應將對環境的影響，視為成本、風險或回報之一，進而做出更符合永續價值的金融決策及日常業務。 布局淨零未來，為年底於亞塞拜然舉辦的COP29暖身。

論壇下半場將由Sam Kimmins分享「剖析國際能源轉型脈動」，並邀請台灣永續標竿企業，包含台電董事長曾文生、中鋼公（2002）司代理董事長王錫欽、台達（1309）永續長暨發言人周志宏等，一同交流台灣的能源轉型策略布局。壓軸場次則聚焦「台灣產業永續轉型的挑戰與契機」，由華碩電腦（2357）永續長吳澤欣、以及堪稱「 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 神隊友」，回收半導體廢棄物的成信實業董事長陳鵬與官學代表共同探討台灣產業永續轉型契機。

「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」號召企業永續代表上網報名，參與論壇不僅可申請上市櫃公司董監事進修時數，全程參與並依當日活動指示完成者，將有機會抽中Apple Watch SE，還有實用豐富的永續好禮。詳細精彩內容詳見論壇報名網站:https://event.gvm.com.tw/CathaySummit/2024/