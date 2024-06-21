期交所第3季交易人期貨及選擇權課程 即日起開放報名

為共同響應金管會深化金融教育質量，提升國民金融素養，落實普惠金融，臺灣 期貨【期貨】期貨是一種制式化的遠期契約，內容載明買賣雙方約定在未來的某一個時點，以約定的價格和數量，買進或賣出該項特定商品。為了確保買賣雙方會履行應盡的義務，期貨交易結算所也因此產生。期貨交易所為了讓交易的買賣雙方對同一商品的競價基礎相同，因此會將每一個期貨合約加以標準化，以明確地規範買賣雙方的交易內容。 交易所賡續舉辦「2024年第3季交易人期貨及 選擇權【選擇權】選擇權是衍生性金融商品的一種，選擇權的買方透過支付權利金，取得權利但沒有義務，可在未來的特定日期或之前，以特定的價格購買或出售一定數量的特定標的物。至於選擇權的賣方，也就是把權利售出者，只要買方提出履約權利時，就必須承擔義務，不可放棄。所以，交易選擇權時，買方支付權利金而擁有要求履約的權利，但可以放棄；賣方會收到權利金，並有承擔履約的義務。 課程」，持續協助交易人建立正確的期貨交易與避險觀念，並自即日起開放網路報名，課程全程免費，額滿為止，敬請交易人把握機會。

該課程採線上授課方式辦理，2024年第2季已辦理九堂課，學員涵蓋全台 易人，課程反應良好，2024年第3季辦理時程規劃於7月(10、11及12日)、8月(13、14及15日)及9月(10、11及12日)周二至周四下午3時至5時，每月辦理一梯次，包含三堂課，每堂兩小時的課程及兩項課程主題，第一堂「期貨及選擇權實用入門」，以期貨及選擇權相關基礎理論為講授範疇，並加入期交所近期推出的新商品及制度介紹，如美國費城 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 期貨、個股期貨納夜盤以及客製化小型臺指期貨等，更針對防詐騙做相關案例宣導；第二堂「期貨及選擇權策略及應用(上)」及第3堂「期貨及選擇權策略及應用(下)」則以實務面角度切入，介紹進階期貨及選擇權觀念，除加入新商品及制度的運用說明，也將著重對交易策略及實務應用分享，交易人可自行選擇報名兩種主題課程。

期交所邀請期貨業界極具實務經驗之專業人士擔任課程講師，藉由其豐富實務交易經驗，協助交易人釐清並提升期貨及選擇權之專業素養。該季課程內容將重點介紹期交所提供交易人的投資選擇及避險管道，包含期貨及選擇權基本觀念、期交所商品及制度，並請講師特別加強講授風險控管及選擇權賣方風險，以利交易人藉由該課程掌握期貨市場關鍵資訊及動態。

該活動採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（http://www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區-「2024年第3季交易人期貨及選擇權課程」(線上課程)報名及查詢已報名之課程。持有行動裝置之交易人亦可善用期交所設置之行動版網頁及APP進行課程報名或查詢相關資訊。

期交所以「TAIFEX Cares」作為企業識別標語，彰顯期交所對期貨市場和社會各面向積極深耕與關懷，以關心、愛心和用心來實踐永續金融願景，將持續辦理交易人期貨及選擇權課程，提供民眾獲取金融知識之管道，協助交易人建立正確之期貨交易與避險觀念，以期落實金融知識普及。

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