AI啟動科技新浪潮 布局台股科技基金享受上行甜美果實

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
定期定額績效(資料來源：Morningstar)
定期定額績效(資料來源：Morningstar)

統一投信研究團隊表示，今、明兩年台股企業獲利成長動能持續上升，產業景氣已經從AI伺服器，慢慢擴散到AI終端及其他傳產，包括金融、原物料、營建、航運等族群的企業獲利也進入上修過程，使台股長期表現可期；AI啟動科技新浪潮，衍生出的龐大商機，此時布局台股科技基金，有機會享有台股長線上行的甜蜜果實。

中央銀行將2024年經濟成長率預測由3.22%調高至3.77%，通膨預期從2.16%微幅調降至2.12%，預計下半年民間消費將續溫和成長，加上全球終端需求回升，台灣出口動能可獲得支撐，民間投資也可獲提振，在下半年通膨有望回落的背景下，法人預期央行年底前將維持政策利率不變，寬鬆的資金環境有助於台股維持強勢格局。

據晨星統計，統一奔騰基金成立以來的定期定額【定期定額】定期定額又稱為平均成本法，是指每隔特定的一段期間，就投資固定金額於某資產的投資方式。以機械式的規律方式進行資金的投入，除了逐漸累積投資資本，也能在市場下跌時降低單位成本，累積持有單位數，適用於長期投資。報酬率達964.26%，各期間績效表現保持在同類型中排名前1/4，成績優於同類基金平均。投資人總怕買到指數高點，又怕賣到低點，其實只要選對長期趨勢向上的投資市場，搭配定期定額投資工具，不但可避免擇時投資風險，更能加快財富累積效果。建議投資人透過可透過定期定額布局優質基金，打造投資微笑曲線，抓住更佳的投資回報。

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