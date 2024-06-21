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金融業AI指引出爐 可緊急關閉

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會昨正式發布「金融業運用人工智慧（ＡＩ）指引」與金融業使用ＡＩ最新統計。指引中刪除集中度風險管理，主因業者反應，不知道其他業者是否委託同一家，因而金管會決定自行監理。而「緊急關閉機制」，綜合規畫處長胡則華說明，歐盟也有類似規定，某些情境下若人員無法控制或介入，就要把整個系統關掉。

在金融業使用ＡＩ數據方面，三七七家受調查金融業者中，有一○八家使用ＡＩ，占比百分之二十九，其中，二十九家進一步用生成式ＡＩ，占百分之二十七，以銀行最多。用途上，內部行政百分之二十，智能客服百分之十六、風險管理百分之十、認識客戶和防詐百分之十、廣告行銷百分之十，銀行前三應用領域為客服、內部行政、ＫＹＣ及防詐。

目前僅銀行公會訂自律規範，保險局及證期局都表示，已要求公會一個月內提出自律版本。

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