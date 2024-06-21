5月新青安撥貸額再創高 核撥8,273戶636億元

新青安熱潮不減，財政部國庫署昨（20）日公布新青安房貸最新統計，5月撥貸8,273戶、金額共636億元，再創新高。新青安房貸自去年8月上路以來，累計撥貸4,281億元，幫助5.8萬戶首購族成家，並享有市場最低的1.775%優惠利率。

公股行庫消金主管指出，最近有關新青安的檢討批評聲浪不斷，財政部已報行政院日後新青安房貸申貸戶必須同時簽署自住切結書，借戶除了必須在日後有配合自證與調查符合切結書自住聲明的義務外，也賦予銀行端當查核發現有不符新青安資格時，可以立即調整房貸條件、追討補貼利息等的明確條文依據。

行庫主管表示，若新的簽切結書相關機制6月底或7月開始上路，屆時是否對新青安房貸的核貸狀況有所衝擊，進而使新青安房貸量出現下滑，值得觀察。

5月八大公股行庫單月受理8,476戶、金額共668.4億元；撥貸8,273戶、金額636億元，不論受理和撥貸戶數及金額皆創新高。值得注意的是，受理戶數較上月大增1,991戶、撥貸戶數亦月增千餘戶，受理及撥貸雙雙首度突破8,000戶大關。顯示在近期房市話題之下推升民眾搶貸熱潮。

其中，臺銀穩坐冠軍寶座，單月受理首度突破2,000戶，撥貸1,841戶、金額共140億元，占當月八大行庫撥貸金額約22%，遙遙領先。亞軍土銀單月撥貸亦首度突破百億元；其後依序是華銀約90億元、合庫70億元、一銀67億元、彰銀64億元、兆豐58億元、台企銀41億元。

全體新青安在今年元月單月撥貸金額首度突破500億元，從去年8月以來，新青安單月撥貸戶與金額逐月創高，如今又站上600億大關。至於臺銀則是在去年11月單月撥貸首破百億元，如今已常態站穩百億元。

新版青年安心成家房貸將貸款額度拉高到1,000萬元、寬限期延長到5年、貸款期限拉長到40年，一段式利率在補貼共2碼（0.5%）之下下殺到1.775%，成為市場最低價，該政策性房貸從2023年8月1日起上路，為期三年到2026年7月31日止，屆時若未繼續補貼，利率將回歸到至少2.275%。