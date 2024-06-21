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王麗惠掌保險局 張子敏接檢查局

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會人事搬風。保險局長施瓊華、檢查局長張子浩及金管會法律事務處長徐萃文等三名大將，都將在7月中起陸續退休，接任人選也浮上檯面，據了解，保險局長將由參事王麗惠接任，檢查局由副局長張子敏升任，法律事務處長則由保險局副局長林志憲轉任。

王麗惠長期都在保險局，從保險局科長、副組長、組長一路到主秘，2018年5月底升任副局長，2021年8月初轉調參事，如今則再重返保險局挑大梁。

檢查局長則是由張子敏升任。張子敏也是長期待在檢查局，僅在2022年6月一度調派到證期局擔任副局長，隔(2023)年7月又回到檢查局「娘家」。

至於林志憲是法律專長出身，2020年8月從國發會調任到金管會擔任綜合規劃處長，隔(2021)年8月就轉調保險局副局長，是保險局長施瓊華得力助手，睽違三年又回到熟悉的法律領域，接任法律事務處長。換言之，這三名接任人選可無縫接軌，繼續推動金管會業務。

依現行規定，金管會事務官都需在65歲屆齡退休，金管會2024年7月16日將有施瓊華、徐萃文退休，張子浩則是在今年8月提前退休，接任人選都已在近期陸續拍定。

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