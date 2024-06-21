AI 指引來了 公會可訂規範

金管會昨（20）日宣布，即日起「金融業運用人工智慧（AI）指引」上路，各金融公會可再依此訂自律規範並納入各業者內稽內控中，一旦違規可懲處並可做金檢。這本指引猶如是金融業使用AI的指南針，提供金融業使用AI時，包括如何判定AI系統本身、運用AI產生風險有多高，那些地方要特別注意等。

金管會綜合規劃處長胡則華說，這份AI指引涉及客戶權益的兩大塊，一是公平性，如運用AI系統產生的決策不能因特定族群，有不利的差別待遇，如不能因貸款人身心障礙、年齡、國籍等因素，有不合理的貸款條件。

二、隱私性，主要是擔心AI系統收集資料，或決策判斷可能對客戶有重大影響。官員解釋，因AI模型需輸入大量資料去運算，之後作分析或決策，但需避免資料外洩，也需採用「資料最小化」以確保客戶隱私。

何謂「資料最小化」？AI運算需用很多資料，但不能客戶有關資料都拿來使用，官員舉例說，做洗錢或防詐時，是否需要知道客戶婚姻狀況？或了解客戶買金融商品時，是否需要知道他家人是誰？當判定影響不大時，就不需要收集這些資料，放入AI模型中。

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