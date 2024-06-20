台新金參與新壽私募引金管會不同調？鄭重駁斥

市場傳出台新金（2887）與新光金（2888）原定17日同步開臨時董事會，通過台新金認購新壽私募股權，卻因金管會阻擋而取消，甚至直指主委彭金隆和銀行局長莊琇媛態度不同調；金管會今鄭重澄清，金管會從頭到尾都只有一個態度，相關併購案回到法律規定。

銀行局副局長童政彰說，目前並未收到台新金認購新壽私募股權的案子，個案無從評論，若有案件送進來，會逐條檢視金控法規定，法律都有相關明文規定。

依金控法規定，金融控股公司就是一做金融相關事業投資，二是投資事業管理，若是金控的「短期資金運用」，是依金控法39條，這些資金運用不包括股權工具（如特別股）；36條就是長期投資，金控直接或間接控制的關係企業，未經核准，不得進行投資。

金融圈解讀，金管會這一番話的白話文就是說，金控就是短期資金運用，否則就是長期投資，如果台新金想併購新光金就是依規定走「公開收購」去直接買新光金股票，沒有所謂的去投資新光金旗下子壽險這一條路。

該金融人士也說，如果新壽私募洽特定人，洽了台新金，那新光金大股東吳東進是否也可以跑來說，那為何沒有洽我？這會有股東間不公平的問題，所以當初規定，金控整併就是要以公開收購，讓所有股東都是平等。

其次，也因新壽有一個母金控，不如其他獨立壽險，增資義務本來就應該是母金控，若另外一家金控來認私募股，目的是為了併購，就應該走長期投資的規定。