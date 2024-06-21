美元定存高利喊到7％

美國聯準會（ Fed【Fed】美國聯邦準備體系（Federal Reserve System\, Fed）包含聯邦準備銀行、聯邦準備理事會及公開市場操作委員會等，為美國最高貨幣政策主管機關，也就是美國的中央銀行。其中，以負責貨幣政策決策與推動的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最受到重視。 ）削減今年降息幅度，兩家國銀料僅剩下1碼（0.25個百分點），支撐美元下半年續強，看好美元定存仍可進場擁抱，國內四家銀行6月推出5％起跳的美元高利定存，滙豐銀更喊到7％，震撼市場。

6月多家國銀喊出高利美元專案，滙豐銀行卓越理財尊尚客戶，只要名下往來資產餘額達新台幣3,000萬（含）以上，存入的新資金便能享有美元定存3個月或6個月天期7%年息的優利，合格的卓越理財尊尚新戶也可享有美元定存3個月或6個月年息6.6％的優利

永豐銀推美人雙幣定存享優利專案，美元3個月期年利率5.2％、美元6個月期年利率最高5％，限定臨櫃承作1萬美元起；一銀則推出最低起存額為3萬美元，3個月5.22％、6個月5.12％，屬臨櫃專案，適用對象不限個人或企業均可承作，但必須自其它銀行匯入，或是新台幣換匯的外幣新資金。

華南銀行針對國內OBU客戶，即日起至6月28日止，推出OBU金利HIGH優利定存專案，專案期間自其他銀行匯入OBU的新資金，且沒有辦理一般定存，單筆定存1萬美元以上，可以享有1個月5.05％年利率、3個月5.15％優利定存。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲昨（20）日指出，預計美聯準會將於9月降息1碼（0.25個百分點），並在2025年再降息三次，每次1碼，聯準會的最新點陣圖預測聯邦資金利率將在2025年底降至4.125％。中信銀也認為，美國第3季仍將採取預防性降息，以避免經濟硬著陸。

范卓雲指出，美今年僅降息1碼，降息速度明顯放緩，其他國家包括歐洲央行和加拿大央行都已啟動降息周期，降息速度更快，利差仍大原因下，將支撐美元走強，今年看好美元，看淡歐元、英鎊、瑞士法郎。

滙豐銀另外預測日圓年底將溫和反彈到152日圓兌1美元，因料第3季日本央行將溫和升息15個基點（1基點為0.01個百分點），將抑制日圓大幅貶值風險。