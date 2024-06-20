金融業如何運用 AI？小心這項工作最容易被取代
據金管會5月最新調查377家金融業中，有108家使用人工智慧（AI），更有26家、約占1/4家數，範圍更擴大到「生成式AI」，運用領域最多的前五大，是內部作業、智能客服、防詐、風險管理和行銷廣告，又以銀行業占最大宗。
金管會綜規處長胡則華說，例如風險管理會使用在資本或評分客戶，如針對某一類風險客戶去決定計提多少資本，防範金融犯罪則主要用在防詐和認識客戶，行銷則是偏向精準行銷。
金管會調查顯示，這108家有使用AI的金融業，以銀行業占74%最高，首重智能客服、內部操作自動化、詐欺偵測、認識客戶，壽險業占62%次之，納入了精準行銷，產險業也占了5成，運用範圍擴及到核保理賠自動化。
那麼，銀行員最擔心的是，生成式AI會取代自己嗎？
根據金融研訓院一份對「銀行面對生成式AI影響與因應」研究報告指出，在生成式AI時代來臨時，銀行員工最擔心被生成式AI取代的前三類銀行職務，是分行櫃檯人員、會計審計人員、及進出口或外匯業務人員，各占了1/3。
為何這三類工作，銀行員最擔心被取代？據研訓院調查，有五大主因，一、網銀、自助設備發達，客戶不再需要臨櫃，減少對櫃檯人力的需求，二、銀行業為降低人力成本引進AI，導致員工需求減少。
三、金融業務流程可程式化，系統自動化也取代人工作業，四、重複性高、規則性強的例行工作較易被AI取代，五、如果行員不提升技能，跟不上AI發展，就容易被取代。
但專家則認為，AI並不會取代銀行職務，而是透過自動化將人們從重複性的工作中解脫。
專家指出未來三年大部分工作內容可以被AI自動化的前三類銀行職務，反倒是客服人員、會計審計、及風險管理，與銀行員最擔心的有顯著差異。
銀行主管也坦言，簡單、重複又耗時的工作被AI取代後，例如客服人員，未來職務內容將朝向處理更複雜問題、或是服務VIP客戶或是訓練AI客服模型。
胡則華也說，AI運用也不只僅是這些領域，有了金融業AI指引，創新中心也可以接受金融業提案，做金融科技創新，希望金融業是「負責任的」使用AI。
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