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金融業運用AI的指南針來了！這兩項影響客戶最大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會宣布即日起「金融業運用人工智慧（AI）指引」上路。本報資料照片
金管會宣布即日起「金融業運用人工智慧（AI）指引」上路。本報資料照片

金管會宣布即日起「金融業運用人工智慧（AI）指引」上路，各金融公會可再依此訂自律規範並納入各業者內稽內控中，一旦違規可懲處並可做金檢。這本指引猶如是金融業使用AI的指南針，提供金融業使用AI時，包括如何判定AI系統本身、運用AI產生風險有多高，哪些地方要特別注意等。

綜規處長胡則華說，這份AI指引涉及客戶權益的兩大塊，一是公平性，如運用AI系統產生的決策不能因特定族群，有不利的差別待遇，如不能因貸款人身心障礙、年齡、國籍等因素，有不合理的貸款條件。

二、隱私性，主要是擔心AI系統收集資料，或決策判斷可能對客戶有重大影響。官員解釋，因AI模型需輸入大量資料去運算，之後作分析或決策，但需避免資料外洩，也需採用「資料最小化」以確保客戶隱私。

何謂「資料最小化」？AI運算需用很多資料，但不能客戶有關資料都拿來使用，官員舉例說，做洗錢或防詐時，是否需要知道客戶婚姻狀況？或了解客戶買金融商品時，是否需要知道他家人是誰？當判定影響不大時，就不需要收集這些資料，放入AI模型中。

這份「金融業運用AI指引」僅屬行政指導性質，各金融公會可再依指引，各自訂自律規範並納入各業者內稽內控中，一旦違規才可懲處；據了解，目前僅銀行公會有訂自律規範，證券期貨【期貨】期貨是一種制式化的遠期契約，內容載明買賣雙方約定在未來的某一個時點，以約定的價格和數量，買進或賣出該項特定商品。為了確保買賣雙方會履行應盡的義務，期貨交易結算所也因此產生。期貨交易所為了讓交易的買賣雙方對同一商品的競價基礎相同，因此會將每一個期貨合約加以標準化，以明確地規範買賣雙方的交易內容。投信顧和產壽險公會也擬跟進。

該AI指引以「風險為基礎」做有效管理，是以對客戶影響性、或是對金融業風險，來做是否加入人工覆核的依據，而非是以業務規模大小做依歸。

例如信用評分、機器人理財、洗錢防制系統、資本適足率等監理規範，AI決策對客戶權益或營運有重大影響，可能需加入人工覆核；但如智能客服、提升內部行政作業效率則風險較低，就可用AI處理。

這份金融業AI指引，共分為總則及6大章節，總則說明AI定義、AI系統生命週期、風險評估考量因素、以風險為基礎落實核心原則的方式、第三方業者的監督管理等共通事項。

6大章節則分別說明金融業在落實6項核心原則時，依AI生命週期及所評估的風險，宜關注的重點以及可採行的措施，包括目的、主要概念，以及各原則相應的注意事項、落實方式或採行措施等。

AI 洗錢防制 金融業

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