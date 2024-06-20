金管會斷詐團金流！4月斬千筆「約定轉帳」可疑交易

各銀行「約定轉帳」成詐騙溫床，金管會揮刀斬詐團金流成效出爐。據金管會統計，財金公司的灰名單通報平台上線後第一個月，4月民眾赴銀行設約定轉入帳號，被關懷提問達6,170筆，經關懷後、未繼續進行約轉筆數達1,196筆，約19.4%阻斷，等於有近兩成約轉都取消了。

金管會去年請財金公司建置「約定轉入帳號灰名單通報平台」，38家本國銀行、郵局都在第一季上線，宣布首月成效，已成功斬斷約兩成疑似異常交易的約轉申請，顯示該通報平台對遏止潛在詐團行為是有效的。

財金公司的「灰名單通報平台」是扮演銀行間防詐的聯防機制。目前民眾赴A銀行（轉出行）申請設B銀行（轉入行）的甲帳戶做約定轉入帳戶時，只有A銀行可以做關懷客戶，但並不知悉B銀行的甲帳戶狀態。

38家國銀和郵局加入「灰名單通報平台」後，可以將A、B銀行間串起來。如A銀行受理民眾申請後，會將「跨行約定轉入帳號」由財金立即傳送到B銀行，供B銀行查詢甲帳戶被綁定約轉戶的狀況，再透過平台回傳給A銀行。

這時候，A銀行就會知悉這個B銀行甲帳戶的狀態，包括是否是警示戶？是否是衍生管制帳戶？又或是這個甲帳戶，已被其他數十個帳戶綁定成約定轉入帳戶？這時候就會跳出來示警，A銀行也可依此對客戶做關懷提問。

銀行局副局長童政彰說，透過此機制可發現B銀行（轉入行）帳號過往很少被約定，但短時間內被他行約定多筆約定轉帳，可透過A銀行（轉出行）做關懷客戶讓其不繼續做約定轉帳，避免受騙；另B銀行也可將此列為可疑帳號，提早發現不法。

據金管會統計，依財金公司統計上線後第1個月情形（4月單月），經A銀行（轉出行）關懷提問達6,170筆，經關懷後未續進行辦理約定轉帳筆數為1,196筆，約兩成阻斷率；而B銀行（轉入行）有發現疑似不法顯屬異常交易帳戶戶數為136戶。

童政彰說，轉入行136戶異常帳戶，有兩類，一是警示帳戶，二是第二類帳戶，這種情況，各銀行會聯繫當事人說明短期、密集設定約轉帳戶的原因，若客戶聯絡不到則可能會暫停金融交易，由各銀行依照風控來做。

至於為何僅有兩成阻斷率？童政彰解釋，因為各銀行風險值設定不同，例如被轉入幾次才會設定成高風險，每家風險值和風險胃納量不同，會找各銀行集思廣益，把這平台校準到最適當。

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