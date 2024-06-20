快訊

PLG／國王登頂 林書豪、林書緯實踐兄弟奪冠美夢

兩方爭吵數周了！傳黃仁勳為1事嚴管自家晶片 大客戶微軟超不爽

金管會斷詐團金流！4月斬千筆「約定轉帳」可疑交易

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，財金公司的灰名單通報平台上線後第一個月，4月民眾赴銀行設約定轉入帳號，被關懷提問達6,170筆，經關懷後、未繼續進行約轉筆數達1,196筆，約19.4%阻斷，等於有近兩成約轉都取消了。本報資料照片
據金管會統計，財金公司的灰名單通報平台上線後第一個月，4月民眾赴銀行設約定轉入帳號，被關懷提問達6,170筆，經關懷後、未繼續進行約轉筆數達1,196筆，約19.4%阻斷，等於有近兩成約轉都取消了。本報資料照片

各銀行「約定轉帳」成詐騙溫床，金管會揮刀斬詐團金流成效出爐。據金管會統計，財金公司的灰名單通報平台上線後第一個月，4月民眾赴銀行設約定轉入帳號，被關懷提問達6,170筆，經關懷後、未繼續進行約轉筆數達1,196筆，約19.4%阻斷，等於有近兩成約轉都取消了。

金管會去年請財金公司建置「約定轉入帳號灰名單通報平台」，38家本國銀行、郵局都在第一季上線，宣布首月成效，已成功斬斷約兩成疑似異常交易的約轉申請，顯示該通報平台對遏止潛在詐團行為是有效的。

財金公司的「灰名單通報平台」是扮演銀行間防詐的聯防機制。目前民眾赴A銀行（轉出行）申請設B銀行（轉入行）的甲帳戶做約定轉入帳戶時，只有A銀行可以做關懷客戶，但並不知悉B銀行的甲帳戶狀態。

38家國銀和郵局加入「灰名單通報平台」後，可以將A、B銀行間串起來。如A銀行受理民眾申請後，會將「跨行約定轉入帳號」由財金立即傳送到B銀行，供B銀行查詢甲帳戶被綁定約轉戶的狀況，再透過平台回傳給A銀行。

這時候，A銀行就會知悉這個B銀行甲帳戶的狀態，包括是否是警示戶？是否是衍生管制帳戶？又或是這個甲帳戶，已被其他數十個帳戶綁定成約定轉入帳戶？這時候就會跳出來示警，A銀行也可依此對客戶做關懷提問。

銀行局副局長童政彰說，透過此機制可發現B銀行（轉入行）帳號過往很少被約定，但短時間內被他行約定多筆約定轉帳，可透過A銀行（轉出行）做關懷客戶讓其不繼續做約定轉帳，避免受騙；另B銀行也可將此列為可疑帳號，提早發現不法。

據金管會統計，依財金公司統計上線後第1個月情形（4月單月），經A銀行（轉出行）關懷提問達6,170筆，經關懷後未續進行辦理約定轉帳筆數為1,196筆，約兩成阻斷率；而B銀行（轉入行）有發現疑似不法顯屬異常交易帳戶戶數為136戶。

童政彰說，轉入行136戶異常帳戶，有兩類，一是警示帳戶，二是第二類帳戶，這種情況，各銀行會聯繫當事人說明短期、密集設定約轉帳戶的原因，若客戶聯絡不到則可能會暫停金融交易，由各銀行依照風控來做。

至於為何僅有兩成阻斷率？童政彰解釋，因為各銀行風險值設定不同，例如被轉入幾次才會設定成高風險，每家風險值和風險胃納量不同，會找各銀行集思廣益，把這平台校準到最適當。

詐騙 郵局 金管會

延伸閱讀

「灰名單平台」上路一個月 金管會公布成果：136戶被列可疑帳戶

台新金擬參股新壽200億？金管會：若收到會逐條檢視金控法

詐團車手跟警玩「躲貓貓」2個月 輸給專案小組彰化落網

被騙百萬！被害人絕地大反攻 詐團二度行騙「這次栽跟斗了」

相關新聞

「灰名單平台」上路一個月 金管會公布成果：136戶被列可疑帳戶

金管會今日公布灰名單最新成果。為了防弊人頭戶透過設定約轉匯出不法金流，責成財金公司成立「灰名單平台」，並在今年第一季上線...

台中銀總經理賈德威7月起退休 下周召開董事會討論新人選

台中銀行（2812）高層人事異動，台中銀行20日傍晚公告現任總經理賈德威將辦理退休，預定7月1日起生效。台中銀規劃下周再...

金融業如何運用 AI？小心這項工作最容易被取代

據金管會5月最新調查377家金融業中，有108家使用人工智慧（AI），更有26家、約占1/4家數，範圍更擴大到「生成式A...

金融業運用AI的指南針來了！這兩項影響客戶最大

金管會宣布即日起「金融業運用人工智慧（AI）指引」上路，各金融公會可再依此訂自律規範並納入各業者內稽內控中，一旦違規可懲...

金管會斷詐團金流！4月斬千筆「約定轉帳」可疑交易

各銀行「約定轉帳」成詐騙溫床，金管會揮刀斬詐團金流成效出爐。據金管會統計，財金公司的灰名單通報平台上線後第一個月，4月民...

金管會頒布「金融業運用AI指引」 上百家使用AI業者納管

金管會今日正式發布「金融業運用人工智慧(AI)指引」並公布目前金融業使用AI的最新統計。金管會綜合規畫處長胡則華說明，調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。