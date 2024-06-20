台中銀總經理賈德威7月起退休 下周召開董事會討論新人選

台中銀行（2812）高層人事異動，台中銀行20日傍晚公告現任總經理賈德威將辦理退休，預定7月1日起生效。台中銀規劃下周再行召開董事會，討論是由現任副總經理擇一暫時代理總經理職務，或是直接定案接替的新人選。

台中銀昨天董事會除報告總經理退休案，也通過對轉投資子公司台中銀租賃增資6億元，增資後台中銀租賃資本額增為29.8億元，台中銀仍維持100%持股。

賈德威自2017年6月上任台中銀總經理，迄今剛滿七年，他是中纖集團入主台中銀以來，第一位自台中銀基層做起，非空降的總經理，也是台中銀工會的創會元老，因此對於行員、工會互動熟稔，也貫徹落實大股東中纖集團王家愛惜員工、重視員工福利待遇的原則與精神。

他上任總經理以來，台中銀獲利屢創歷史新高，尤其在大股東王貴鋒擔任董事長、兩人建立「鋒威組合」後，台中銀的獲利績效、資產品質也持續刷新紀錄，2023年台中銀稅後純益68.21億元、年增近28%，創歷史新高，累計每股稅後純益（EPS）1.31元，年度盈餘分派配發每股股利0.96元，也是歷來股利最佳水準。並且在獲利攀高同時，台中銀也年年大方為行員加薪，去年更大手筆額外為新進員工加薪12%。資產品質方面，根據金管會資料，4月底台中銀逾放比與覆蓋率分別來到0.13%、964.1%，均為最佳水準。

台中銀日前自結今年前五月累計稅前盈餘41.7億元，累計稅後純益34.99億元，續創歷來同期新高，累計稅後純益比去年同期大幅成長42.6%，累計EPS為0.63元，今年台中銀預期全年獲利可望挑戰80億元新高。再加上台中銀新總行大樓已進入最後階段，預定2026年中完工啟用，賈德威屆齡退休後，台中銀新任總經理將由誰出任，也備受員工、股東關注。