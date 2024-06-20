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群益投顧展現硬實力 榮獲「盈餘預估準確獎」佳績

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

全台最大投資理財教育平台CMoney公布《第四屆金曜獎》得獎名單，評選出2023年度「最佳研究報告獎」，群益投顧榮獲盈餘預估準確獎第五名。

群益投顧曾於2021年獲得第一屆「盈餘預估準確獎」，睽違三年後，今年再度獲獎，未來也將持續朝更佳名次努力。

群益投顧總經理范振鴻於 2023年9月履新後，隨即召集所有研究員凝聚共識，與公司主管共同擬定各種績效評鑑制度，並大幅提高股票推薦績效、營收獲利預估準確度占研究員年度績效考核權重至70%以上。

同時，母公司群益金鼎證券總經理李文柱也給予全力支持，並規畫獎金制度鼓勵群益投顧全體同仁，讓群益投顧成為客戶心中最佳的投資顧問。

短短幾個月時間，群益投顧研究成果隨即獲得肯定，並榮獲CMoney金曜獎最佳研究報告獎的盈餘預估準確獎第5名。

范振鴻認為，這只是新的起點，群益投顧研究團隊獲得市場的肯定，也歡迎業界優秀研究人才加入，2024年群益投顧將持續展現紮實的研究實力，朝最佳研究報告獎前三名邁進。

台股展望方面，台灣經濟因出口導向，台股深受美國金融市場影響，因此，深入探究美國經濟及股市，是研判台股展望的重中之重。

2024年為美國總統大選年，據1953~2020年期間統計，總統大選年S&P 500平均漲幅7%，亦即2024年美股上漲機率高；經濟及企業獲利方面，美國內需消費受財富及所得效果支撐、製造業庫存調整告終、AI長線發展趨勢帶動軟硬體需求回升，加上2024~2026年企業獲利雙位數增長及降息預期利多股市等，群益投顧持續看好美股、台股長線展望，預期台股下半年高點可期。

台股 群益 降息

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