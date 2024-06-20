「灰名單平台」上路一個月 金管會公布成果：136戶被列可疑帳戶

金管會今日公布灰名單最新成果。為了防弊人頭戶透過設定約轉匯出不法金流，責成財金公司成立「灰名單平台」，並在今年第一季上線。

今日發布最新統計顯示，財金公司統計上線後第1個月，即今年4月，經轉出行進行關懷提問達6170筆，經關懷後未續進行辦理約定轉帳的筆數為1196筆，而且轉入行有發現疑似不法顯屬異常交易的帳戶戶數（被密集設定約轉）為136戶，顯見該機制已發揮攔阻效果。

目前統計看來，依銀行臨櫃關懷提問而未再辦理約轉的帳戶，占關懷提問帳戶總數還不到2成，銀行局副局長童政彰說明，主要是和每家銀行所設定的風險預值、風險胃納及客戶風險屬性不同有關，由於才上路一個多月，還在磨合當中。

以往詐騙受害人因設定約定轉帳帳號，轉帳金額提高，損失嚴重，因此，金管會才推動灰名單機制。該機制運作為轉出行於受理申請約定轉帳帳號時，得即時經由該機制請轉入行提供帳戶的風險資訊，如警示帳戶、衍生管制帳戶、被約定次數等，讓金融機構即時掌握潛在風險並對客戶採取關懷措施，即時提醒客戶，有助於避免詐騙發生。而轉入行透過灰名單機制掌握被約定帳戶（例如被約定幾次）可疑樣態，持續監控該帳戶，並依據該行風險控管機制應處。

金管會舉例說明，銀行客戶至轉出行申請約定轉入某銀行帳戶，轉出行及轉入行透過此機制若發現轉入帳號過往很少被約定，但短時間內被他行約定多筆約定轉帳，此時，就可透過轉出行關懷客戶讓其未續進行約定轉帳，避免受騙；轉入行也可將此列為可疑帳號持續監控，提早發現不法。

童政彰也說明，過去風險態樣的建立，也是由執法機關發現詐團慣用手法，透過高檢署平台揭露資訊，讓銀行建立共通性風險態樣，也導入灰名單系統，他也指出，灰名單也是由檢警調發現短期內密集被設定約轉，意見回饋之後，財金公司才建置該系統。

至於上述136戶異常交易帳戶，是否全為詐團？童政彰表示，這136戶分二種，一是警示戶，另一則是第二類帳戶，後者則要銀行請當事人來說明，若客戶聯絡不到，就會暫停其金融服務措施，但不論二種中任何一種，金管會都會要求這136戶的相關銀行，要和轄區員警連繫。至於第一類及第二類帳戶，前者為銀行及檢警調可直接判斷偽冒帳戶，後者則來自於八種風險態樣，亦即，被列為「高度注意帳戶」，童政彰也指出，倘若人頭戶，銀行通常就會聯絡不到人，將先凍結其交易功能。

金管會也表示，金融防詐措施從臨櫃面、網路或行動銀行、預警機制等都包含在內。就臨櫃面，112年度金融機構臨櫃關懷攔阻件數達11300件，攔阻金額為75.89億元，今年第1季攔阻2425件，金額15.4億元，近兩年已攔阻超過百億元。對於民眾約定帳戶轉帳申請，將審核期間由現行申辦日後次一日生效，改為次二日始生效。