金管會頒布「金融業運用AI指引」 上百家使用AI業者納管

金管會今日正式發布「金融業運用人工智慧(AI)指引」並公布目前金融業使用AI的最新統計。金管會綜合規畫處長胡則華說明，調查結果顯示，377家受調查金融業者中，有108家使用AI，占比29%，而在這使用AI的108家中，更進一步用生成式AI的有29家，占比27%，並以銀行用最多。

而在上述的377家受調查金融業中，銀行、壽險、產險、券商、投顧、投信業者分別有38家、21家、22家、64家、86家、37家接受調查，其中使用AI的分別有28家、13家、11家、16家、7家、8家，占比分別為74%、62%、50%、而證期業的平均占比為18%。

胡則華也表示，在金融業使用AI的各種用途所占比重中，內部行政20%，智能客服16%、風險管理10%、認識客戶和防詐10%、廣告行銷10%，其中以產險為例，核保理賠自動化，在產險業的使用位列第三，銀行前三大使用則為智能客服、內部行政、KYC及防詐 。

其中，集中度風險，此次金管會則拿掉，這也是和先前指引草案最大不同之處。對此金管會說明，由於許多金融業者都表示，在市場集中度的風險上，不會知道其他金融業者是否委託同一家，因此，無法作到金管會所要求的市場集中度風險管理，最後金管會決定自行監理，因此從指引中拿掉。

此外，金管會頒布的指引中，仍有留下「緊急關閉機制」，對此胡則華說明，歐盟也有類似規定，某些情境之下，若有人員無法控制或介入，就要把整個系統關掉。

在金管會發布上述的指引之後，目前只有銀行公會有訂自律規範，對此保險局及證期局都表示，已要求公會一個月內提出自律規範的版本，胡則華指出，金管會未來若要金檢，最快會等公會進一步把內稽內控和自律規範訂定出來之後進行。

金管會所訂定的自律規範，哪些對客戶影響較大？胡則華說明，以公平性、以人為本、保護隱私或其他客戶權益，和客戶最有關聯，其中指引中也特別提醒銀行，注意AI收集資料作決策判斷時，不要對客戶產生不公的影響。另外，AI模型上不論分析或決策，都要搜集很多資料，對此都要求在過程中注意客戶的隱私和權益。

舉例來說，銀行在授信業務的信用評分上，在運用AI資料分析時，就得特別小心不要誤用資料導致產生有族群或性別歧視的偏差結果；此外，金管會所提出的指引，有列出提供客戶服務時，若用於信任評分、機器人理財這些則風險較高，倘若在內部評估其法定資本適足率或洗錢防制，則風險較高，但並非只限於這些才風險較高。

為保護客戶隱私，金管會亦參考歐盟「一般資料保護規則」(GDPR)，說明金融機構應採用「資料最小化原則」，避免蒐集過多或不必要的資訊，其中「資料最小化」是指「蒐集個人資料必須適當、相關且於資料處理目的之必要範圍內」。例如，若要了解客戶買金融商品狀況，就不用去了解其家人是誰，或住哪裡。例如，洗錢防制或防詐時，是否要知其婚姻狀況，若發現知道與否，影響不大，就不能把此放到模型。

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