中信銀公布最新經濟預期報告 與外銀同壓美第3季降息

中信金控（2891）子公司中信銀第三季投資趨吉避凶出爐，與外銀子行滙豐銀20日雙雙同壓美聯準會（Fed）第三季啟動降息，降息次數縮減，有助美元續強；滙豐銀另外押寶南韓、台灣、日本，偏高配置亞洲市場，直言「繼續持有現金的吸引力不大」，債券殖利率目前處於近十年高位，建議投資者進場布局。

國內兩家金融機構今公布最新經濟預期報告，同步下調對美今年降息次數。滙豐銀指出，預計美聯準會將於9月降息1碼，並在2025年再降息3次，每次1碼，分別在第一季、第二季、第三季各降息1碼，聯準會的最新點陣圖預測聯邦基金利率將在2025年底降至4.125％。

滙豐銀指出，年初市場原本擔憂美國經濟進入硬著陸衰退，原預期降息7碼，惟市場對美降息預期走向務實，加上美通膨降溫取得溫和進展，料這次降息循環將先看降4碼，目前債券殖利率處於過去10年相對高點，值得進場布局。

中信銀同步認為，美將在第三季採取預防性降息，以避免經濟硬著陸，降息幅度將從7碼大幅縮減至1到2碼，全球下半年流動性延續寬鬆，同步認為，降息預期成為成熟債市吸睛之處，建議可以分散投資各天期債券。

中信銀指出，債市則因流動性寬裕及景氣緩步復甦影響，波動風險可望下降，新興國家較成熟國家提早進入降息循環，新興企業獲利轉佳，期望帶動資金再流入，進一步推升新興主要貨幣主權債及當地債市後續表現。

中信銀與滙豐銀指出，其他成熟國家將陸續啟動降息，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，歐洲央行和加拿大央行已啟動降息周期。

歐元區和英國經濟，滙豐銀認為已經見底回穩，預測今年全球和美國經濟成長率將站穩於2.6 ％ 和2.3％；中信銀則認為，歐洲製造業築底，待消費信心改善，預期累積的超額儲蓄可望轉為消費力道，支撐歐洲經濟溫和復甦。

對中國大陸，滙豐銀認為，中國大陸最新推出提振房地產的刺激措施將有助今年國內生產毛額成長穩定於4.9%，中信銀則認為，倘若中國大陸政策更積極釋放利多，有機會帶動其他新興市場國家經濟加速成長，倘若印度的經濟表現在多個方面持續出現驚喜，今年經濟成長預計達到6.3%。