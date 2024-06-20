台新金擬參股新壽200億？金管會：若收到會逐條檢視金控法

對於台新金擬參股新壽200億元，金管會今日被問及此案時表示，目前沒有收到任何相關正式申請，不評論個案，但重申金管會主委彭金隆「以法律人，以理服人」的理念，未來對於任何併購案，都會回歸到法律規定，即使沒有前例，也會逐條檢視金控法的規定，不會因為沒有前例就直接否決。

聯合新聞網報導「台新金想200億下聘新壽遭擋，金管會浮現兩種態度？」，引起媒體關注，銀行局副局長童政彰在例行記者會中代表銀行局回應，銀行局並沒有收到正式的申請，也無從評論個案，其中對於報導中指稱金管會內部態度不一致。

童政彰則強調，金管會「只有一個態度，沒有二種態度，沒有內部不同調」，並且特別指出，主委一再強調「以法律人，以理服人」，有任何併購申請提出，金管會都會逐條去檢視金控法的規定。

媒體提問，若通案來看，金控是否可投資另一家金控的壽險股？童政彰則重申，若市場上有這種案件送來：「我們會逐條檢視金控法的規定。」過去主委揭示這個原則，法律都有明文規定，面對市場上的傳聞，金管會目前都沒有收到正式的申請，無法評論個案。

童政彰也明確區隔金控法第39條和36條差異指出，金控法第39條的規定主要是指金控若有多餘的錢，去作短期資金運用時有其規定限制，至於長期性的投資，則要歸36條的規定，兩種不同性質的投資，分別規定在39條跟36條。