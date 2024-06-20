虧損不斷、弊案連連？臺鹽與臺綠遭批 提聲明澄清：配合檢調調查

針對立法委員黃國昌20日召開記者會指出臺鹽綠能公司虧損不斷、弊案連連，臺鹽公司（1737）提出聲明澄清，並強調將持續與檢調單位合作，共同維護公司權益。

1.有關委員所提疑慮事項，臺鹽公司悉已將相關資料，移送檢調單位查察，臺綠公司亦業已針對有關事項提出告訴。期能經由有偵查權限之檢調機關介入進一步調查，以查悉案情全貌，臺鹽公司與臺綠公司會持續與檢調單位合作，共同維護公司權益。

2.針對臺綠公司虧損問題，臺鹽公司將依照金管會公開發行公司建立內部控制制度處理準則、公司法等相關法規與臺鹽公司子公司管理辦法等規範及本著 公司治理【公司治理】公司治理（Corporate Governance）又稱為公司管治、企業管治。主要內涵在於使企業透過法律的制衡管控和設計，有效監督組織活動及健全組織運作，防止經營弊端，以實現企業社會責任的高度目標。 原則，積極督導臺綠公司改善經營狀況，並協助臺綠公司強化內部治理及開源節流，設法提升經營績效，轉虧為盈，以保障公司權益。

3.有關臺鹽公司委託臺綠公司執行之高雄市路竹光電案場工程款支付事宜，已完成前五期之付款，目前正針對爭議事項協調，將依合約辦理驗收及支付尾款事宜。