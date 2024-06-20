快訊

中職／潘威倫1局失5分被悍將打退 150勝再等等

10年跌倒近千次！夫妻詐保5千萬元手法曝光 豪奢生活意外露餡

孫安佐經紀人朱翊銘否認涉襲警 稱2人拿瓦斯火槍為宣傳「拯救世界計畫」

虧損不斷、弊案連連？臺鹽與臺綠遭批 提聲明澄清：配合檢調調查

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

針對立法委員黃國昌20日召開記者會指出臺鹽綠能公司虧損不斷、弊案連連，臺鹽公司（1737）提出聲明澄清，並強調將持續與檢調單位合作，共同維護公司權益。

以下為聲明內容：

1.有關委員所提疑慮事項，臺鹽公司悉已將相關資料，移送檢調單位查察，臺綠公司亦業已針對有關事項提出告訴。期能經由有偵查權限之檢調機關介入進一步調查，以查悉案情全貌，臺鹽公司與臺綠公司會持續與檢調單位合作，共同維護公司權益。

2.針對臺綠公司虧損問題，臺鹽公司將依照金管會公開發行公司建立內部控制制度處理準則、公司法等相關法規與臺鹽公司子公司管理辦法等規範及本著公司治理【公司治理】公司治理（Corporate Governance）又稱為公司管治、企業管治。主要內涵在於使企業透過法律的制衡管控和設計，有效監督組織活動及健全組織運作，防止經營弊端，以實現企業社會責任的高度目標。原則，積極督導臺綠公司改善經營狀況，並協助臺綠公司強化內部治理及開源節流，設法提升經營績效，轉虧為盈，以保障公司權益。

3.有關臺鹽公司委託臺綠公司執行之高雄市路竹光電案場工程款支付事宜，已完成前五期之付款，目前正針對爭議事項協調，將依合約辦理驗收及支付尾款事宜。

綠能 臺鹽 金管會

延伸閱讀

傳2026轉戰新竹縣市首長 黃國昌：空穴來風

稱台鹽綠能慘賠、綠營權貴狂撈 黃國昌籲檢調追異常金流

與童子賢舊識 黃國昌：盼本於真實想法反映業界心聲

覆議表決被癱瘓？ 黃國昌：希望可相信柯建銘的保證

相關新聞

優於預期！5月外銷訂單488.9億美元、年增7% 預期第2季成長一成

經濟部20日發布5月外銷訂單金額為488.9億美元，年增7%，優於市場預期。經濟部統計處長黃于玲表示，主要是受惠於AI需...

金管會頒布「金融業運用AI指引」 上百家使用AI業者納管

金管會今日正式發布「金融業運用人工智慧(AI)指引」並公布目前金融業使用AI的最新統計。金管會綜合規畫處長胡則華說明，調...

中信銀公布最新經濟預期報告 與外銀同壓美第3季降息

中信金控（2891）子公司中信銀第三季投資趨吉避凶出爐，與外銀子行滙豐銀20日雙雙同壓美聯準會（Fed）第三季啟動降息，...

台新金擬參股新壽200億？金管會：若收到會逐條檢視金控法

對於台新金擬參股新壽200億元，金管會今日被問及此案時表示，目前沒有收到任何相關正式申請，不評論個案，但重申金管會主委彭...

基富通股東會改選董事 集保董座林丙輝續任董事長

基富通證券今天舉行股東常會，通過每股配發現金股利1元及股票股利0.5元；會中改選董監事，並推舉台灣集中保管結算所法人董事...

台股多頭行情持續！激勵新台幣由貶翻升 收32.328元

亞幣走勢疲弱，但台股多頭行情持續，外資積極買超，加上出口商進場拋匯，帶動新台幣匯率由貶翻升，今天收盤收在32.328元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。