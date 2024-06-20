基富通股東會改選董事 集保董座林丙輝續任董事長

基富通證券今天舉行股東常會，通過每股配發現金股利1元及股票股利0.5元；會中改選董監事，並推舉台灣集中保管結算所法人董事代表林丙輝續任董事長。

基富通去年稅後淨利新台幣1億5904萬元，每股稅後盈餘2.65元。隨著基金交易平台邁入穩步發展階段，將實現「普惠金融」邁向「ESG永續金融」的發展目標。

基富通董事長林丙輝表示，過去一年金融市場一直受到美國聯準會（Fed）利率政策、地緣政治事件的影響而來回擺盪。基富通雖只是小型的獨立金融機構，但今年3月已成立「永續發展委員會」，將ESG納入營運的評量指標，也取得ISO27001：2022新版資安認證，這些努力將讓基富通從普惠金融提升至永續金融的發展目標。

截至今年6月初，基富通平台統計，新增客戶已超過2萬人，累積客戶數突破27.5萬人，基金存量較去年底成長13%，近1400億元。基富通APP累計下載量超過14萬人，在Apple Store與Google Pay兩大APP商城中的免費財經類，擠進前100大排行榜。