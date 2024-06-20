快訊

中職／潘威倫1局失5分被悍將打退 150勝再等等

10年跌倒近千次！夫妻詐保5千萬元手法曝光 豪奢生活意外露餡

孫安佐經紀人朱翊銘否認涉襲警 稱2人拿瓦斯火槍為宣傳「拯救世界計畫」

基富通股東會改選董事 集保董座林丙輝續任董事長

中央社／ 台北20日電
基富通證券今天舉行股東常會，通過每股配發現金股利1元及股票股利0.5元；會中改選董監事，並推舉台灣集中保管結算所法人董事代表林丙輝續任董事長。（本報系資料照）
基富通證券今天舉行股東常會，通過每股配發現金股利1元及股票股利0.5元；會中改選董監事，並推舉台灣集中保管結算所法人董事代表林丙輝續任董事長。（本報系資料照）

基富通證券今天舉行股東常會，通過每股配發現金股利1元及股票股利0.5元；會中改選董監事，並推舉台灣集中保管結算所法人董事代表林丙輝續任董事長

基富通去年稅後淨利新台幣1億5904萬元，每股稅後盈餘2.65元。隨著基金交易平台邁入穩步發展階段，將實現「普惠金融」邁向「ESG永續金融」的發展目標。

基富通董事長林丙輝表示，過去一年金融市場一直受到美國聯準會（Fed）利率政策、地緣政治事件的影響而來回擺盪。基富通雖只是小型的獨立金融機構，但今年3月已成立「永續發展委員會」，將ESG納入營運的評量指標，也取得ISO27001：2022新版資安認證，這些努力將讓基富通從普惠金融提升至永續金融的發展目標。

截至今年6月初，基富通平台統計，新增客戶已超過2萬人，累積客戶數突破27.5萬人，基金存量較去年底成長13%，近1400億元。基富通APP累計下載量超過14萬人，在Apple Store與Google Pay兩大APP商城中的免費財經類，擠進前100大排行榜。

美國聯準會 股利 股東 董事長

延伸閱讀

大甲李綜合醫院率先中市啟用App檢傷系統 節省3倍時間

大舉徵才！新光保全打造AI安防產業團隊廣邀好手加入

ESG最前線／化學品管理 三熱區聚焦

7月17日登場…創新論壇 點亮永續之島

相關新聞

優於預期！5月外銷訂單488.9億美元、年增7% 預期第2季成長一成

經濟部20日發布5月外銷訂單金額為488.9億美元，年增7%，優於市場預期。經濟部統計處長黃于玲表示，主要是受惠於AI需...

「灰名單平台」上路一個月 金管會公布成果：136戶被列可疑帳戶

金管會今日公布灰名單最新成果。為了防弊人頭戶透過設定約轉匯出不法金流，責成財金公司成立「灰名單平台」，並在今年第一季上線...

金管會頒布「金融業運用AI指引」 上百家使用AI業者納管

金管會今日正式發布「金融業運用人工智慧(AI)指引」並公布目前金融業使用AI的最新統計。金管會綜合規畫處長胡則華說明，調...

中信銀公布最新經濟預期報告 與外銀同壓美第3季降息

中信金控（2891）子公司中信銀第三季投資趨吉避凶出爐，與外銀子行滙豐銀20日雙雙同壓美聯準會（Fed）第三季啟動降息，...

台新金擬參股新壽200億？金管會：若收到會逐條檢視金控法

對於台新金擬參股新壽200億元，金管會今日被問及此案時表示，目前沒有收到任何相關正式申請，不評論個案，但重申金管會主委彭...

基富通股東會改選董事 集保董座林丙輝續任董事長

基富通證券今天舉行股東常會，通過每股配發現金股利1元及股票股利0.5元；會中改選董監事，並推舉台灣集中保管結算所法人董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。