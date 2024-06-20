基富通股東會改選董事 集保董座林丙輝續任董事長
基富通證券今天舉行股東常會，通過每股配發現金股利1元及股票股利0.5元；會中改選董監事，並推舉台灣集中保管結算所法人董事代表林丙輝續任董事長。
基富通去年稅後淨利新台幣1億5904萬元，每股稅後盈餘2.65元。隨著基金交易平台邁入穩步發展階段，將實現「普惠金融」邁向「ESG永續金融」的發展目標。
基富通董事長林丙輝表示，過去一年金融市場一直受到美國聯準會（Fed）利率政策、地緣政治事件的影響而來回擺盪。基富通雖只是小型的獨立金融機構，但今年3月已成立「永續發展委員會」，將ESG納入營運的評量指標，也取得ISO27001：2022新版資安認證，這些努力將讓基富通從普惠金融提升至永續金融的發展目標。
截至今年6月初，基富通平台統計，新增客戶已超過2萬人，累積客戶數突破27.5萬人，基金存量較去年底成長13%，近1400億元。基富通APP累計下載量超過14萬人，在Apple Store與Google Pay兩大APP商城中的免費財經類，擠進前100大排行榜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言