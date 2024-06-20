明台產險台中分公司喬遷 打造新式職場環境吸引年輕人

明台產險營運創佳績，近六年來簽單保費成長高達50%、目前正邁向簽單保費收入200億的新里程碑！而明台產險20日也舉辦台中分公司喬遷開幕典禮，新址為台中市中心市政路402號24樓整層辦公室，地處台中七期豪辦大樓、鄰近台中歌劇院，員工上下班與客戶洽公交通方便。明台產險董事長松延洋介、總經理陳嘉文、前任董事長長瀬耕一以及三位獨立董事親臨主持開幕典禮，並邀請當地車商、銀行、保經代、企業客戶共同參加。

明台產險銷售本部副總經理魏長樟表示，明台產險為三井住友海上集團所屬台灣的子公司，隨著經營獲利穩定提升，總、分公司老舊辦公室逐年計畫性汰換，希望2026年前讓全台40個辦公處所的1,300名員工與1,400名專屬業務員均能在國際一流企業水準的新式辦公室上班。

魏長樟表示，根據人力銀行今年度調查「夢幻員工福利排行」，飲料吧、咖啡機、停車位、零食泡麵區都是榜上有名的福利，因此均已列入明台產險新世代辦公室設計，高樓辦公室也可俯瞰台中七期摩天大樓景觀以及知名台中歌劇院，紓解員工心靈情緒。另考慮公平待客與金融友善服務，也一貫的持續提供高齡與身心障礙者貼心的服務環境與專屬配備。

魏長樟進一步說明，明台產險近六年來簽單保費成長高達50%、目前正邁向簽單保費收入200億的新里程碑，因此需要更多各種背景的專業人才加入團隊，但隨著 少子化【少子化】少子化一詞源自於日語，是指生育率降低，造成幼年人口逐漸減少的現象。少子化代表著未來人口可能逐漸變少，對於社會結構、勞動人力、經濟發展等各方面都會產生重大影響。如果出生數持續減少，將加速人口結構失衡，甚至造成人口不足，且因總扶養比增加，也將加重青壯年人口的撫養負擔。特別是已開發國家的生育率與死亡率幾乎都低，少子化常伴隨而來的是高齡化，將形成嚴重的社會問題。 、自由工作者的新趨勢，招募年輕優秀人才不易，故也希望透過新式的職場環境來吸引更多的年輕人投入職場。在此同時，明台產險自去年起調升員工伙食津貼、新人起薪、並隨獲利創新高提供業界最高的年終獎金，同時舉辦儲備人才幹訓班、國際人才培訓班，提供業界最多的語言學習與海外見習機會，目前也積極藉由校園合作廣徵人才中。

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