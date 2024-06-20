台股多頭行情持續！激勵新台幣由貶翻升 收32.328元

亞幣走勢疲弱，但台股多頭行情持續，外資積極買超，加上出口商進場拋匯，帶動新台幣匯率由貶翻升，今天收盤收在32.328元，升3分，匯價連2升，台北及元太外匯市場總成交金額放大至17.575億美元。

台灣股匯市早盤略顯震盪，不過台股中午過後指數上揚，買盤敲進鴻海、鴻準等，台積電尾盤拉回平盤，加權指數終場以23406.1點作收，再創新高，上漲196.56點。

台股多頭續航，吸引外資持續加碼，今天買超金額達227.09億元。

新台幣兌美元開盤價為32.371元，一早跟進亞幣走弱，匯價最低觸及32.39元，不過出口商陸續進場拋匯，加上外資午後積極匯入，帶動匯價由貶翻升，最高升抵32.288元。

台股創高加上出口商拋匯助攻，新台幣得以擺脫亞幣低迷氛圍，儘管因進口商敲進美元、升幅受抑，終場僅小升3分，仍居今日最強亞幣。根據央行統計，美元指數今天小漲0.17%，亞幣普遍走貶，人民幣下跌0.05%，韓元貶值0.21%，日圓跌幅較重、貶0.33%。

外匯交易員表示，中國人行大幅調降人民幣中間價，離岸人民幣應聲下挫，日圓也貶破158價位，都將抑制新台幣走勢，不過時序接近月底，出口商拋匯動能可望轉強，能為新台幣提供支撐。

外匯交易員補充，近期台股頻頻創高，不過外資於匯市呈現雙向操作，導致新台幣升勢跟不上台股，這兩天午後可看出外資有較明顯匯入，如果這股氣勢能夠延續、量能也有出來，新台幣有機會脫離盤整格局。

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