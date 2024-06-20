AI盛世囊括三特色！野村「全球科技多重資產基金」7月1日募集
野村投信20日舉行「全球科技多重資產基金」記者會，預計7月1日募集。野村投信指出，藉由多重資產型基金配置多元化的資產類別，提高整體資產總報酬的機會。
「野村全球科技多重資產基金」具備三大特色，包括：科技主題多重資產；獨到供應鏈選股；全天候債券策略，全天候掌握科技創新大趨勢的同時，也合理控制投資組合的波動風險。
隨著美國升降息依舊前景不明，加上大選因素干擾，進入2024下半年，AI多頭趨勢不變，投資標的仍以科技、AI相關為首選。
2024年再添火力，聚焦全球科技的多重資產型基金，運用獨特供應鏈分析選股策略幫投資人掌握最具成長性的科技主題及相關供應鏈，並搭上第五波科技革命浪潮的特快車。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，看好AI大趨勢，野村全球科技多重資產基金的股票部位聚焦最具成長潛力的科技主題，並以高品質全天候債券策略為輔，平衡科技股波動較大的特性。
他分析，這樣的組合讓投資人有機會高度參與科技股的爆發力，同時將波動風險降至更可接受的範圍。以過去20年的指數回測為例，科技股與全天候債的組合在年化報酬率8.6%上，不僅遠勝全球股與固定利率投資等級債的組合的4.9%，相較於100%的全球股票指數的5.8%也明顯領先，最主要就是仰賴科技股的強大成長潛力。
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