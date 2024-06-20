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優於預期！5月外銷訂單488.9億美元、年增7% 預期第2季成長一成

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部20日發布5月外銷訂單金額為488.9億美元，年增7%，優於市場預期。聯合報系資料照
經濟部20日發布5月外銷訂單金額為488.9億美元，年增7%，優於市場預期。聯合報系資料照

經濟部20日發布5月外銷訂單金額為488.9億美元，年增7%，優於市場預期。經濟部統計處長黃于玲表示，主要是受惠於AI需求強勁、廠商庫存回補、部分原物料價格上漲，再加上低基期所致。

經濟部預測第2季接單金額1,450億至1,470億美元之間，季年增約一成，將結束連七季的負成長，轉為正成長。

黃于玲表示，今年外銷訂單將回到成長軌道，第1季確定是谷底，第2季會比第1季好，逐季上揚，惟成長力道現尚難預測，須視終端需求產品回升情況，也就是要看消費力道及產業投資意願是否回升。

外銷 經濟部

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