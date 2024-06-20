新青安熱潮不減！上月撥貸首破八千戶 金額636億元創新高

新青安熱潮不減！新版「青年安心成家購屋優惠貸款」最新統計出爐，單月撥貸8,273戶、金額共636億元，再創新高。累計新青安房貸去年8月上路以來，累計撥貸4,281‬億元，幫助5.8萬戶首購族成家，並享有市場最低的1.775%優惠利率。

財政部國庫署最新公布5月份八大公股行庫承作新青安房貸統計，單月受理8,476戶、金額668.4億元；撥貸8,273戶、金額共636億元，不論受理戶數、金額及撥貸戶數和金額皆創新高。值得注意的是，受理戶數較上月大增1,991戶、‬撥貸戶數亦月增千餘戶，受理及撥貸雙雙一舉首度突破八千戶大關。

其中，台銀穩坐冠軍寶座，單月受理首度突破兩千戶，撥貸140億元，占當月八大行庫合計撥貸金額的近22%，遙遙領先。亞軍土銀單月撥貸亦首度突破百億元；其後依序是華銀撥貸約90億元、合庫70億元、一銀67億元、彰銀64億元、兆豐58億元、台企銀41億元。

全體新青安在今年元月單月撥貸金額首度突破500億元，從去年8月以來，新青安單月撥貸戶與金額逐月創高，台銀則是在去年11月單月撥貸首破百億元，如今已常態站穩單月百億元。

新版青年安心成家房貸將貸款額度拉高到1,000萬元、寬限期延長到5年、貸款期限拉長到40年，一段式利率下殺到1.775%，成為市場最低價，該政策性房貸從2023年8月1日起上路，為期三年到2026年7月31日止。

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