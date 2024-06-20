展望下半年投資！滙豐看日圓匯價：今年底可能升值至152

滙豐銀行今日舉行2024年下半年的投資展望會，對於日圓下半年表現，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲分析，日本銀行（央行）第三季會溫和的升息，因為日本經濟已告別通縮，所以第三季會升息15個基點（1個基點是0.01個百分點），會壓抑日圓大幅貶值的風險，預期在今年底日圓溫和反彈回到152（今日為158.1兌1美元），這也和美國聯準會9月升息有關。

金價表現也受到矚目，范卓雲分析金價走勢指出，今年上半年黃金由於地緣政治衝突，例如中東戰爭帶動避險需求，各央行也大買黃金，使黃金上半年的確成為表現最好的資產，但在下半年，滙豐建議中性配置，因為評估年底黃金會回檔到每盎司2100美元以下。

范卓雲接著指出，因為目前黃金已經有足夠的政治風險溢價，下半年整個環球經濟周期，風險情緒改善時，避險資金的動力就會紓緩，但黃金價格仍會站穩在2100，大約2090美元左右的區間，大約較目前跌價10%。

對於半年資產配置動能，范卓雲認為，在債券殖利率已見頂，和全球經濟周期也已見底之下，意謂投資組合的表現將受債券殖利率和不斷擴大的企業盈餘成長的雙引擎驅動。她也認為，歐洲央行和加拿大央行已啟動降息周期，預計聯準會9月會降息1碼（0.25個百分點），並在2025年再降息3次，每次1碼，且聯準會的最新點陣圖預測聯邦基金利率將在2025年底降至4.125%，因此建議投資人鎖定目前處於近十年高位的債券殖利率，以債券和多元資產搭配的組合策略，為投資組合帶來穩定收益。

有別2000年網路泡沫化，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，目前AI榮景至少可持續10年。范卓雲也指出，目前AI所帶動的整個環球科技版塊上揚，是由盈餘上調帶動，亦即是實際的現金流所帶動，和2000年的科網股泡沫化，當時股市是由概念和憧憬所帶動大有差異。

范卓雲分析，2000年的互聯網，很多只有概念，不賺錢，但現在則是由盈餘增長來引導，且未來應用面向更廣，所以AI商機未來還會持續。何偉華也指出，目前看來，AI產業會有10年以上的發展空間，至於股市，則要看其庫存的去化，以及股價會否漲得太快，都會影響。何偉華也表示，AI除了在人工智慧的發展空間，也可外擴到其他的產業，來提升其生產力，有更多新的應用，因此AI的景氣持續期間會更長。

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