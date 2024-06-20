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新台幣升3分 收32.328元

中央社／ 台北20日電
新台幣示意圖。圖／Ingimage
新台幣示意圖。圖／Ingimage

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.328元，升3分，成交金額12.08億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.371元，最高32.288元、最低32.39元。

外匯 新台幣

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