金光閃閃維持多久？地緣政治風險反應過頭 滙豐估黃金年底回落2,090美元
上半年表強勁的國際金價，金光閃閃還能維持多久？滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，下半年金價走勢可望趨緩，預期年底來到2,090美元價位。
金價從年初以來一路攀升，並在5月升破2,400美元關卡，目前仍在2,300美元以上高檔價位。
滙豐銀行今天舉行2024年下半年投資展望說明會
，范卓雲表示，黃金無疑的是上半年表現最好的資產類別，主要原因是地緣政治衝突，中東爆發戰事 ，黃金有來自避險資金的買盤，以及多國中央銀行持續買進黃金，推升金價走高。
范卓雲認為，下半年由於環球經濟周期改善，加上黃金作為避險工具，目前黃金已經反應過比較大的政治風險，也已經溢價了，黃金避險的動力將會趨緩，預期將回到2,100美元之下，但年底仍能站穩2,090美元。
至於上半年表現疲弱的日圓，范卓雲表示，由於日本經濟回到正成長，也告別通貨緊縮，預期日本銀行下半年溫和升息15基點，應該可以進一步壓制日圓繼續貶值的風險，但由於美國降息速度趨緩，預期聯準會（Fed）只會降息一次1碼，利差仍大的情況下，預期日圓僅能溫和反彈，回升到152日圓價位。
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