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金光閃閃維持多久？地緣政治風險反應過頭 滙豐估黃金年底回落2,090美元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲看下半年金價表現，將告別上半年的強勁走勢 ，年底有機會回落到2090美元價位。圖/仝澤蓉攝影
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲看下半年金價表現，將告別上半年的強勁走勢 ，年底有機會回落到2090美元價位。圖/仝澤蓉攝影

上半年表強勁的國際金價，金光閃閃還能維持多久？滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，下半年金價走勢可望趨緩，預期年底來到2,090美元價位。

金價從年初以來一路攀升，並在5月升破2,400美元關卡，目前仍在2,300美元以上高檔價位。

滙豐銀行今天舉行2024年下半年投資展望說明會

，范卓雲表示，黃金無疑的是上半年表現最好的資產類別，主要原因是地緣政治衝突，中東爆發戰事 ，黃金有來自避險資金的買盤，以及多國中央銀行持續買進黃金，推升金價走高。

范卓雲認為，下半年由於環球經濟周期改善，加上黃金作為避險工具，目前黃金已經反應過比較大的政治風險，也已經溢價了，黃金避險的動力將會趨緩，預期將回到2,100美元之下，但年底仍能站穩2,090美元。

至於上半年表現疲弱的日圓，范卓雲表示，由於日本經濟回到正成長，也告別通貨緊縮，預期日本銀行下半年溫和升息15基點，應該可以進一步壓制日圓繼續貶值的風險，但由於美國降息速度趨緩，預期聯準會（Fed）只會降息一次1碼，利差仍大的情況下，預期日圓僅能溫和反彈，回升到152日圓價位。

日圓 日本銀行 金價 降息

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