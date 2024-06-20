惠譽：台灣銀行房貸和房價成長率 自2023年底起明顯上升

惠譽信評表示，台灣近日的存款準備率（RRR）上調預料對銀行的淨利差和獲利能力影響有限。隨著放款成長加速，尤其是較高收益的外幣放款，穩定的手續費收入和適度的信用成本將繼續支持銀行業穩定的核心獲利。

央行於6月13日將銀行存款準備率上調25個基點至5.75%，這是自2022年9月以來的首次上調。央行表示，此舉將減緩貸放資金流入房地產市場，並有助於降溫持續上漲的房價。

與此同時，央行自6月14日起將特定地區第二戶住房的貸款成數（LTV）上限從70%降至60%。這一舉措是繼近年來主管機關針對部分房貸（包括購買第三戶住房的房貸）增加風險權重以及多次貸放成數緊縮後所採取的監管措施。惟央行將重貼現率維持在2%不變。

該政策調整反映惠譽的預期，即主管機關將繼續密切關注銀行的房地產貸款集中風險，並在房地產相關貸款風險進一步增加時，採取額外的謹慎措施。銀行房屋貸款和房價的成長率於2021年的高點放緩後，自2023年底以來明顯上升。

惠譽指出，該政策調整也凸顯，隨著房價持續上漲，銀行在房地產市場的曝險不斷增加。就整個產業而言，抵押貸款和建築貸款的90天不良貸款率較低，今年第一季低於0.1%。惠譽預期，隨著銀行維持其承貸標準，上述比率將保持在接近當前水平。

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