財金：系統切轉演練 23日凌晨2時段ATM暫停跨行服務

財金公司今天發布新聞稿指出，將於6月23日週日凌晨辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，凌晨2時、凌晨4時30分的2個時段，ATM跨行服務將短暫暫停，提醒民眾留意，自行服務則不受影響。

財金公司表示，為了持續提升ATM跨行系統的服務品質及應變能力，訂於6月23日交易離峰時段，也就是當日凌晨，辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」。

第1階段「ATM跨行服務系統」將由主中心切轉至備援中心對外營運，預計於當日凌晨2時啟動。

第2階段「ATM跨行服務系統」將由備援中心切轉回主中心，並接續提供服務，預計於當日凌晨4時30分啟動。

財金公司說明，主、備中心系統切轉期間，預期將各暫停跨行服務15至30分鐘，以辦理各項跨行服務驗證作業；跨行服務暫停期間，不影響個別金融機構系統的運作與服務，民眾若有ATM相關服務需求，請選擇往來存款銀行所設置的ATM辦理。

財金公司表示，作業期間，如果遇到不可抗力或非預期情況，導致須取消作業或啟動緊急應變計畫，將另案通知金融機構，並透過財金公司官網周知大眾。民眾如果有疑問，也可洽往來金融機構或撥打財金公司客服專線（02）2630-5151。

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