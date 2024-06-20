央行調查 民眾約9成沒聽過數位新台幣但逾7成願意用

中央銀行今年4月完成CBDC（央行數位貨幣，即數位新台幣）委外問卷調查，結果顯示，一般民眾對數位新台幣認知不足，民眾、攤販、店家均約9成「沒聽過」，但經過了解後（後測），民眾願意使用CBDC的意願達71.5%。

央行自2019年起，開始研究CBDC （Central BankDigital Currency，央行數位貨幣，也可稱數位新台幣），並完成二階段研究試驗，目前處於原型建構階段，與全球先進國家同步。現正進行「廣泛溝通，以獲得社會大眾的支持」、「精進平台設計，採用更穩健成熟的技術」及「研議堅實的法律架構，增強市場對 CBDC的信任」3項工作。

廣泛溝通部分，央行2023年4月起辦理委外問卷調查，並於今年4月順利完成。調查對象包含一般大眾、產業界、政府機關及專家學者，並依對象別設計合適的調查重點與問卷題型。

一般大眾方面，央行指出，民眾、店家、攤販對CBDC認知度不高，但若提升認知度與理解度，將大幅提升使用意願。

央行調查顯示，民眾、店家、攤販分別有高達92.7%、89.6%、88.1%沒聽過CBDC，但透過相關資料的解釋，對CBDC有更深一層的認知與理解後，經再次提問，大眾使用意願明顯提升，民眾願意使用度更從前測49.1%大幅跳升至後測的71.5%。

產業界對於CBDC認知程度明顯高於一般大眾，但對CBDC相關設計可能造成影響，如弱化金融中介角色、資金成本上升等，有超過7成的基層金融機構表示擔憂。

而產業界對於央行目前規劃的CBDC設計，包括「初期不付息，但保留附息功能」、「依身分驗證程度設定不同的錢包金額上限」等，業者均表示妥適。

經濟金融、法學、資通訊科技領域學者則分別就各自專業領域給予建議，如央行與民眾之間應存在法律關係， 例如金融監督義務、擔保支付義務、保障隱私權等，以及確保數位化後，因電力因素等無法支付風險，不可移轉由消費者或中介機構承擔。

央行表示，將根據委外問卷調查結果，檢討修正CBDC初步架構與設計，未來會以修正後內容為基礎，舉辦公聽會、說明會或論壇，與利害關係人進行廣泛深入的交流與溝通。

至於CBDC法制議題，央行表示，除了持續與各界交換意見，也會持續蒐集國際間主要國家CBDC修法情形與發展，研議台灣法律架構；待上述工作完成後，才會研議評估是否推行試點計畫。

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