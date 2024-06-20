中華信評：富邦華一銀行 twAA 評等確認 展望「穩定」
中華信用評等公司確認富邦華一銀行的長期發行體信用評等為「twAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。富邦華一銀行長期發行體信用評等的評等展望為「穩定」。
富邦華一銀行的評等結果係反映：中華信評認為，該行在未來一至二年內將維持其在富邦金融控股股份有限公司（富邦金控）集團中具有的高度策略性子公司地位，且中華信評認為，該行因獲得一定程度的集團支持而受惠。
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