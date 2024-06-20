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熱爆！今高溫上看36度以上 「這些地區」午後恐雷陣雨

專家點將 下半年這些資產極具漲相

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

歷經今年以來全球股市亮麗漲勢，富蘭克林坦伯頓基金集團公布最新經濟及投資展望調查結果，提供投資人下半年布局方向。

全球經濟瞭望：調高景氣、通膨及利率預估，聯準會下半年可能降息一至兩碼

富蘭克林證券投顧表示，根據今年五月針對富蘭克林坦伯頓集團內逾250位投資專家的調查結果顯示，相較於今年一月調查，將2024年美國經濟成長率預估值上調至2.3%、高於一月調查的1.6%，但通膨黏著讓利率維持高檔，預期聯準會下半年有一至兩碼的降息空間、幅度小於一月調查的四碼，63%受訪者預估今年年底美國十年期公債殖利率將介於4.0~4.5%區間，而史坦普500指數企業獲利及年底指數價位也隨之調高，反映本波股市上漲背後有基本面支持。另一方面，富蘭克林坦伯頓集團投資專家也上調今年歐洲及中國的經濟展望，預估今年歐洲及中國經濟成長率將分別成長1.2%及3.8%、高於一月預估的0.6%及3%。

債市投資：仰賴專業團隊精選持債，爭取更高收益機會

富蘭克林證券投顧指出，根據富蘭克林坦伯頓基金集團調查結果顯示，集團專家們認為2024年下半年聯準會仍有一至兩碼的降息空間，美債殖利率曲線回歸正常化，其中著眼於目前信用債市的多數發行企業信用品質良好且金融體系維持寬鬆，預期信用債市仍有不錯表現，非投資等級債違約率預期將從目前的2.0%上升至3.2%、但仍低於歷史平均的3.5%，考量投資等級債及非投資等級債利差已經大幅收斂，未來須強調精選持債的重要性，在美元指數區間整理的環境下，可精選新興當地債的投資機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，債券可望重新成為平衡股市震盪的利器，不僅殖利率相當誘人，而且大多數的報酬將來自於固定債息收益，這是15年來少見的機會。考量美國經濟強韌，而且財政赤字累積需要大量發債因應，因此仍較側重於中天期債的機會。此外，投資級或非投資級公司債利差已縮小至長期低檔，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，此時投資於債券大盤指數並非明智之舉，應交由專業經理團隊精選持債，才能創造更高收益空間。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，美股屢創新高，經理團隊樂觀看待股市前景但保持理性，並不會隨市場情緒一頭熱追捧高價股，而是仔細審視評價面具吸引力、尚未被市場關注的機會，也趁市場對聯準會政策路徑預期調整、牽動殖利率走勢波動之際，在債券市場中尋找被錯殺的投資標的，爭取多元收益並降低投資組合波動度。

股市布局策略：點名美國、日本及印度，預期成長股及大型股將續掌多頭兵符

富蘭克林證券投顧表示，著眼於美國引領全球經濟成長動能維持穩健，集團專家們也上調史坦普500指數今明年每股盈餘預估，今年獲利成長率預估從一月預估的5.8%上調至7.4%，今年年底史坦普500指數預估價自一月調查的4,744點上調至5,250點。富蘭克林坦伯頓基金集團盤點下半年股市佈局方向，包括：(1)美國、歐洲及日本股市表現將優於新興市場，美國以外市場中格外看好日本、印度及中國，其中有33%受訪者看好日本股市結構性與企業治理改革契機；(2)成長股將優於價值股；(3)大型股優於小型股，下半年股債市共同的投資風險為地緣政治及選舉議題，後者取代了一月調查時的經濟衰退風險。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，而這將在未來幾年演變成新的AI應用，並為IT需求帶來「雪球效應」，我們可望看到半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續成長的機會。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源指出，日本股市相對全球股市而言評價水準仍被低估，並且有兩個重大變化正從結構上提高投資者的預期回報，包括日本經濟擺脫通縮進入溫和通膨環境，將從結構上提高日本企業獲利成長前景，以及近幾年企業改革浪潮已在日本紮根、公司決策愈來愈重視股東權益，這將提高日本企業淨資產收益率與獲利品質，促使日本股市進入結構性價值重估行情，為全球投資人提供企業治理改革的獨特利基。

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