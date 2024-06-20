「不保證續保」健康險來了

金管會推動醫療險改革，近期部分商品將陸續於6月底下架，新改版的商品，預期近期將陸續推出，台灣人壽開第一槍，將於7月推出首張「不保證續保」的1年期個人健康險，後續發展備受關注。

實支實付醫療險未來限正本理賠，近期進入商品調整期，原本預計7月1日上路，但在產、壽險公會爭取緩衝期之下，據了解，金管會已通知業者，實支實付正本理賠新款保單延後至10月1日上路。

據了解，已有部分壽險宣布於6月底下架醫療險相關保單，其中就包含富邦人壽，保經業者透露，由於富邦人壽保單為目前市面上唯一還有實支實付平準費率，近日民眾詢問度大增，就怕買不到。

實支實付醫療險即將改版，10月1日起要求實支住院醫療險及實支意外醫療險，這兩大實支險，未來僅限民眾醫療收據的「正本」理賠。也因未來實支險將回歸「損害填補」原則，各家實支險的理賠額，將以保戶醫療險實際支出為限。

為了配合新政策，富邦人壽宣布7月停售12款保單，其中包含九張住院醫療險與二張意外傷害險。對此，保經業高層主管表示，「由於富邦人壽保單為目前市面上唯一還有實支實付平準費率的壽險業者，近日民眾詢問度大增，就怕買不到，甚至有客戶的小孩7月中才出生，著急問是否有替代產品，也有客戶想解約舊保單想轉買富邦保單，但真的建議一定要審慎評估。」

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