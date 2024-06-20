中央銀行2年期定存單利率衝高
為回收市場餘裕資金，中央銀行昨（19）日標售2年期定存單，得標利率1.461%，連四漲並創下二年新高，較前一個月增加0.031個百分點；國銀資調主管分析，台股屢創新高產生財富效果，恐刺激房市景氣與消費，以此研判，今年通膨率將居高不下，央行將維持相對緊縮的貨幣政策，標售利率因而上漲。
央行每月標售一期2年期定存單，金額為250億元，一期364天期定存單，金額1,400億元，昨天為央行理監事會議後首次標售2年期定存單，得標利率彈升至1.461%，為2022年6月以來、二年新高紀錄。
央行上周四召開理監事會議，決議利率按兵不動並加碼房市信用管制，且調升存準率1碼（0.25個百分點），自7月1日起實施。
銀行主管說，央行調升存準率的效果等於收回1,200億元資金，「1,200億元對市場而言還滿好消化的」，所以影響不會太大。至於昨天2年期定存單利率彈升，主要是市場對央行下半年貨幣政策將維持緊縮的預期心理。
銀行主管說，台股指數驚驚漲，讓廣大股民們樂得荷包滿滿，財富效果將促使民間消費與房市景氣更加繁榮，以此推論，今年下半年通膨恐怕難以大舉降溫。
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