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遠東銀行快樂卡、樂家卡 雙卡出擊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

遠東銀行（2845）昨（19）日股東會，總經理周添財指出，集團的遠東SOGO百貨正在進行發行聯名卡的準備，遠東銀也將在集團卡定位的快樂卡之外，增加樂家卡，以雙卡、共計約80萬張卡片，一起提供相當於SOGO聯名卡的優惠與服務。

遠東集團董事長暨遠銀副董事長徐旭東在昨天遠銀股東會後受訪指出，遠東銀行在遠東集團關係企業中，扮演的角色重大，並要善用集團資源，對於遠東SOGO百貨發行聯名卡，透過資訊、系統化搭建平台，具有相當潛能。周添財則表示，遠銀除了集團快樂卡之外，已決定將另一張卡片樂家卡，也加入提供聯名卡服務範圍。

SOGO百貨營運成績斐然，台北SOGO更是長期以來位居百貨業績的店王，使得過去只有快樂卡一張卡提供類聯名卡服務，這張卡也成為遠銀含金量最高的卡片。

周添財表示，目前SOGO聯名卡優惠還沒出爐，因此不確定遠銀快樂卡與樂家卡，目前的優惠與服務是否與聯名卡一致，但原則上這兩張卡都會以類似聯名卡方式，配合日後SOGO聯名卡發行，提供相當優惠與服務。

SOGO 聯名卡 遠銀

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