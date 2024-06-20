遠銀射四箭 轉型實體金控

遠東銀行（2845）昨（19）日舉行股東常會，首度宣示要朝轉型實體金控發展，透過尋求對外併購機會與調整股利政策雙管齊下，加速壯大資本規模，同時要強化人才培訓與組織調整，以利達成實體金控目標並掌握AI商機，全面強化戰力。

遠東銀行昨天股東常會，全面改選董事，董事長侯金英與副董事長徐旭東均續任。身兼遠東集團董事長的徐旭東在會後受訪指出，對外併購講起來簡單，落實又是另一回事，是很大的挑戰，遠東銀行必須努力，且併購牽涉範圍太廣，也要看與對方談得如何，雙方有無同樣想法、技術，有共同的方向「將來就是這樣走」。

遠東銀總經理周添財則是表示，遠東銀有虛擬金控架構，但面臨市場競爭與環境變化，「有點太虛擬」，需要走向實體金控，主要策略方向有四，首先要整合集團內部金融事業，其次為對外尋找合適對象併購、持續國際化；三是充實自身資本，讓遠銀有足夠的噸位對外併購，因此調整股利政策；最後則是強化人才培訓以掌握AI商機提升競爭力。

他補充，遠東銀股東會通過去年盈餘分派每股配發1.012元股利，其中現金股息、股票股利各半，比過去現金股息比重較高不同，固然與今年拉高股利配發率（payout ratio）到約98%有關，但未來遠東銀要充實資本、壯大規模，股利政策也將調整為現金、股票並重，以增加盈餘轉增資來擴張資本，此一股利政策改變已獲大股東支持。另外，遠銀股東會也通過上限100億元私募資金募集案，也是為伺機併購、壯大營運規模做準備。

至於人才培訓與組織調整，除了是轉型實體金控的策略方向之一，也是為了抓住AI商機。

徐旭東表示，AI人工智慧台灣目前才抓到方向，而AI的潛力很大，如果AI做得好、做得對，噴發所能得到的利益也不得了，我們要努力，遠銀必須在組織人事發展上做出調整，要下很大的工夫。