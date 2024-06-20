南山人壽去年賺221億 業界排第二

南山人壽昨（19）日舉行股東常會，會中除報告2023年發行10年期以上累積次順位普通公司債執行情形、員工酬勞分配情形，承認營業報告書及決算表冊、盈餘分派案，並討論盈餘轉增資發行新股、公司章程修訂及「衍生性金融商品交易處理辦法」修訂案。

南山人壽營運績效亮眼，2023年合併稅後純益約221億元，居業界第二名；全年合併新契約保費約698億元，穩居業界前三大領先地位；截至2023年底，南山人壽合併資產總值超過5.3兆元，合併淨值約3,439億元，整體財務狀況健全，獲利表現穩健。

面對社會結構變遷、接軌IFRS17及ICS，南山人壽持續透過商品結構調整、資產負債管理及強化資本結構等策略做法，厚實公司的經營實力、提升商品與服務價值轉型的競爭優勢。南山人壽專注本業，積極實踐「健康有靠山」理念，持續提供優質的保障型商品、意外險及健康險等多元化商品滿足民眾風險保障需求。

2023年南山人壽外溢保單新契約件數超過59萬件，連續五年拿下外溢保單新契約件數第一名，而長照商品新契約保費逾14億元，連續九年，蟬聯市占第一。南山人壽將持續開發新保障型商品與外溢商品，推升期繳銷售動能，維持穩定續期保費收入，累積長期價值，以利公司長期穩健之經營。

此外，為持續提升公司資本、強化財務結構，南山人壽股東常會順利通過盈餘轉增資發行新股案，決議將發放股票股利87億7,346萬元，每千股無償配發63.475股；此次盈餘轉增資發行新股後，南山人壽實收資本額將由1,382億1,900萬元提高至1,469億9,246萬元。

南山人壽持續以穩健營運為首要目標，致力提供客戶更多元化的保險商品及全方位服務，滿足各族群的保險需求。在策略作法上，透過深化「服務賦能」及「數位賦能」兩大轉型發展核心，藉由「健康守護圈」攜手非營利組織及數位健康管理新創公司，貼心提供客戶全方位的健康照護服務；同時，透過導入創新數位工具及流程優化，提高同仁及業務夥伴的工作效能及品質，以提供客戶更優質的服務體驗。