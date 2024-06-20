南山搶當信義區A辦包租公 董座尹崇堯釋出不動產利多

南山人壽昨（19）日舉行股東會，股東與媒體關注，潤成入主南山人壽13年，何時才能推動上市櫃，董事長尹崇堯回應，上市櫃是南山重要的目標和里程碑，須和利害關係人妥適溝通、取得諒解與共識後才能推動，「短期內沒有具體時程表」。

尹崇堯並釋出不動產利多，2027年在信義區南側將會有超過9萬坪的A辦可以出租。

南山人壽董事長尹崇堯談話重點

對於南山上市的時程，潤泰集團總裁尹衍樑透露「尚在討論」階段，顯示該公司正鴨子划水，推進上市案。至於對於南山上市的信心，他則低調的說「難以回答」，顯示他仍希望把公司經營的主導權交給董座尹崇堯，無意干涉。

尹崇堯昨天會後接受媒體聯訪，媒體關注與勞方取得委任承攬等業務制度及勞退提撥等共識，是否為南山上市的必要條件，尹崇堯坦言，公司和業務員間契約屬性問題一直沒有得到終極解答，此議題牽扯複雜，包括整體業務制度改革及變化，若內部和工會在合約屬性上要討論或業務制度要變更，需要花一段較長時間進行規劃。

尹崇堯進一步說明，「在這當中有一些是、有一些則不一定是南山人壽上市法定必然要件，但上市要和樂、得到所有人祝福，和大家一起分享成果」，就算很多內容不一定是上市必然條件，依舊希望能平順推動。

至於上市與接軌時間是否有關，尹崇堯回應，依內部試算，2026年接軌沒什麼問題，南山並沒有單純因接軌需填充資本而上市的需求。

央行3月升息後，壽險業不動產投報率門檻拉高至2.97%，尹崇堯昨天表示，目前投報率的要求確實比較高，要在台北市找到比較好的標的並不是很容易，但不動產仍是重要的資產配置，南山人壽今年也做了一些不動產投資，包括台南成功化學倉庫；今年也陸續處分一些績效收益不佳的不動產，包括基隆八堵的倉庫。

尹崇堯透露，南山在信義區部分商辦將陸續在2026至2027年完成，像信義區公所、A26案預計2026年完成，世貿三館A21預計2027年落成，屆時包含南山廣場，2027年在信義區南側將會有超過9萬坪的A辦可以出租。

南山人壽在今年2月重返投資型保單市場，尹崇堯指出，截至今年5月，南山人壽投資型商品銷售已突破百億元、達105億元，今年下半年希望能「加倍」。以此推估，南山今年全年的投資型保單銷售力拚突破300億元。