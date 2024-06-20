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富邦金 三度蟬聯「最受尊崇企業」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
「機構投資者」公布「亞洲最佳管理團隊」票選結果，富邦金控董事長蔡明興獲選為最佳執行長。圖／富邦金控提供
「機構投資者」公布「亞洲最佳管理團隊」票選結果，富邦金控董事長蔡明興獲選為最佳執行長。圖／富邦金控提供

美國知名財經媒體及研究機構「機構投資者（Institutional Investor）」日前公布「二○二四年度亞洲最佳管理團隊」票選成績，富邦金控不但連續兩年位列「全亞洲保險業」及「亞洲保險業」雙榜冠軍，也是唯一連續三年入榜「全亞洲保險業」且獲頒「最受尊崇企業」的台灣金融業，尤其富邦金今年表現再創高峰，包括董事長蔡明興獲「最佳執行長」、總經理韓蔚廷獲「最佳財務長」，並獲「最佳投資者關係專業人員」、「最佳投資者關係企業」、「最佳ＥＳＧ」及「最佳董事會」等六大獎項，佳績稱霸亞洲保險市場。

「機構投資者」今年調查邀請來自一二三二家機構的四九四三名買方基金經理及一五六家機構的九五一名賣方分析師參與投票，涵蓋十八個產業、一六六九家公司及二五九五名受評人選。蔡明興表示，富邦金控以卓越的管理層領導能力和出色的投資者關係工作，在亞洲多家知名保險業脫穎而出，不僅總得分與各類別成績皆較去年進步，連續兩年蟬聯「全亞洲保險業」及「亞洲保險業（大陸除外）」冠軍，更一舉拿下「六個第一」的大滿貫佳績，顯見國內外投資市場高度認可富邦金控卓越的經營管理成果。

蔡明興說，投資者關係團隊是投資人與公司溝通的橋梁，團隊目標是為投資市場提供準確且即時的資訊，展現公司透明度，並從市場蒐集反饋，提供管理團隊參考，這種「由外而內」的觀點有助了解市場動態，也是引領富邦金控成長的驅動力。

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