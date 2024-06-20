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CIP千億風電聯貸 中信當財顧
金融圈人士透露，先前和中鋼合作推出離岸風電開發成功的丹麥哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ），近來再有超大型離岸風電聯貸案登場，該聯貸案約千億元規模，可說是近期最大的離岸風電聯貸案。據悉，聯貸案將由中信銀擔任財顧，不少金融業者表達興趣，可望在今年第四季完成募集。
據指出，這起規模約千億的聯貸案，主要用在位於彰化的風場開發的資本性支出，另外，也為新股東加入ＣＩＰ預作準備。離岸風電開發案至第三階段，彰化都是重鎮，ＣＩＰ在第一階段位於彰化外海的彰芳暨西島風場近期已完工，正力拚全面商轉，讓國內多家銀行對聯貸案籌組相對有信心。
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