國泰金攻星國 人力倍增

新加坡是全球百萬美元富人的熱門移民目的地，僅次阿聯、美國，富人淨流入排名第三，新加坡的投資地位也因此水漲船高。由於企業客戶紛紛擴張東南亞據點，國泰金控將擴增新加坡人力，旗下國泰世華銀行新加坡部門執行長黃偉坤表示，到明年將增加到約200人，約比兩年前的100人倍增。

彭博資訊報導，黃偉坤表示，最近增加的人力包括服務在東南亞擴大業務的企業客戶關係經理人，以及私人銀行人員。

彭博資訊分析，國泰金控（2882）的擴張計畫凸顯新加坡與鄰國正因美中緊張而受惠。美中緊張促使企業在整個東南亞地區進行多元化投資與製造布局。世界先進已宣布與恩智浦半導體合作，要在新加坡投資78億美元興建晶圓廠，鴻海與多家台商也準備在越南增加生產線。

黃偉坤受訪時表示：「供應鏈多元化，正催生龐大的對外投資。」他說，國泰世華新加坡部門正尋求擴大招募資訊科技、風險管控、交易管理及資本解決方案等領域的人才。

他表示，國泰世華銀行在九個東南亞市場營運，2020年在當地開設私人銀行部門以來，管理的資產額已增加一倍，達到數億美元；開設私人銀行帳戶的最低門檻約200萬美元。

中國大陸曾是台灣投資人最大的投資去處，在2010年高峰時，占所有台灣外人直接投資（FDI）的84%，去年占比降到11%。

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