獨／CIP千億大型離岸風電聯貸登場 中信銀擔任財顧

據金融圈人士透露，先前和公營事業中鋼合作推出離岸風電開發成功的丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP），近來再有超大型離岸風電聯貸案登場，該聯貸案約千億規模，可說是近期最大的離岸風電聯貸案，據悉，該案由中國信託出任財顧，已在金融圈招兵買馬，由於CIP已有和中鋼合作開發離岸風場的成功經驗，因此不少金融業者對此案有興趣，預計可望在今年第四季完成募集。

CIP董事總經理許乃文日前才對外透露，目前CIP在離岸風電3之1期獲配500MW的渢妙風場，已完成一半的購售電合約，等於已賣掉了一半預期在2027年完成併網發電的電量，買主已開發至多家的大型用電戶，不只半導體或AI這些熱門產業，也延伸出更多其他產業作為電能買方；對此金融業者透露，其實CIP近來已有發起千億大型聯貸案的計畫，已成為聯貸圈高度矚目的大案。

據悉，這起規模約千億的聯貸案，主要用在位於大彰化西南的第二階段的風場開發資本性支出，整個開發案分成二個部分開發，其中一個部分供電294.8MW，另一部分供電337.1MW，合計整個開發案將產生超過630MW的電能。另外，也為未來有新股東加入CIP而預作準備。目前離岸風電直至第三階段，彰化都是重鎮，而CIP在第一階段位於彰化外海的彰芳暨西島風場，由於近期已全面完工，正力拚全面商轉，也使國內多家銀行對聯貸案籌組相對有信心。

據悉，目前在國銀中，離岸風電的相關大型聯貸案，都由中信銀出任財顧，中信在選案上也更為謹慎，而CIP和沃旭這兩家來自丹麥的公司，口碑上可說最佳，最主要和母公司出面，使國銀較放心其財務有關，再加上CIP先前和中鋼合作成功，八大行庫還助陣450億聯貸案，這些在後續聯貸籌組上都有加分效果。

CIP現在正參與離岸風電的第三階段區塊開發，目前規劃的風場，包括渢汎、渢成、渢利、渢妙、渢佑及福芳，分別位在新竹、苗栗、台中及彰化海域，合併裝置容量達6.3GW；CIP所爭取的上述6處風場合併裝置容量上看6.3GW，已超過第三階段開發計畫的6成以上。 CIP的竹渢汎離岸風電環評、新竹渢成離岸風電環評、苗栗渢利離岸風電環評等3案第3次聯席初審會議，環委決議補正再審。圖／截自環評書件

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