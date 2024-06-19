超級業務員登場！新光人壽推「珍珠計畫」 減少新手摸索期

新光人壽為培育優質的業務員，打造共學共榮的場域，投入大量資源，推動「珍珠計畫」，經由新光的超級業務員作為「師傅」，毫不保留地分享經驗與技巧，協助業務新手快速成長並提升業績，期在不久的將來成為閃耀發光的「珍珠」，在保險業務之路上發光發熱，成為創造幸福的人。

新光人壽副總經理陳國揚表示，「在業務的世界中，要自己悟，也要有他人渡」。不論是多厲害的行銷高手，都一定有初出茅廬的新手時期，業務新手遭逢困境時若有優秀的老師、前輩從旁給予鼓勵支持與指導，不求回報的分享智慧、提攜後輩，必能從逆境中突破並超越自我，成為業務高手。

「與強者同行」是新光人壽「珍珠計畫」的宗旨，新光人壽對於業務新手除了派予公司頂尖的業務高手擔任隨身指導教練外，更安排世界級保險大師：杜拜的桑傑博士(Dr. Sanjay Tolani)，來台分享數十年累積的保險心法，將國際大師在保險業經營上的智慧與技巧，時間管理及成功者的成功法則，毫無保留的分享給每位未來的明日「珍珠」。

年僅26歲，甫入新光人壽僅有6個月年資的社會新鮮人景美通訊處李育丞表示，剛進公司前三個月，有很大的挫折感，對工作方法找不到頭緒，業績也無法提升，但在加入珍珠計畫後，有超業在身旁隨身指導，減少了對工作上的摸索期，同時可以近距離看到超業者的成功模式，加速學習解決問題的能力與提升自己的格局與視野，並找到工作的價值。

透過超業的協助，李育丞在入職六個月後，薪資也在短時間內快速翻倍，這是在他這個年紀所無法想像的。此外，透過每次與客戶的接觸互動，進行保單銷售與理賠，讓他更看見保險業的價值，他說：「保險業對我來說很神聖，能夠藉由保險去陪伴客戶成長和給予承諾，在客戶不同的人生階段及時送去相應的保障，讓我發現，我不再是單純的銷售人員，而是創造幸福的人」。

現在正值畢業季，新光人壽為吸引具有服務熱忱、嫻熟數位工具的壽險顧問，進行業務重塑，推出行銷制，採行部份工時、大幅提升薪獎待遇，業績與收入同步成長；鼓勵自我發展與自主創業。此外，推動「珍珠計畫」，媒合超級業務員協助業務新手快速成為出類拔萃的業務高手；提供豐富的教育訓練、優質的「商機系統」與業界獨有的「一畝田」服務資源，讓業務員能在自己專屬地區中服務客戶，並進一步開發客戶，如同種一畝田，種一畝永續、充滿希望的夢田。

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