北富銀首例綠電交易信託 攜手天方能源推動綠能永續

台北富邦銀行今天宣布，為強化綠電交易安全 加速綠能供應鏈發展，和天方能源旗下再生能源售電業詮實能源攜手拓展綠色金融服務版圖，雙方於今日正式簽訂綠電交易信託合作協議，此為北富銀首筆綠電交易信託。

此亦為天方能源投資綠能事業重要的里程碑，不僅可提升綠電交易的透明度與安全性，更將為綠色能源市場提供更多元的交易協作模式，加速推動台灣綠能產業永續發展。

北富銀執行副總莊慧玫表示，綠電需求在全球範圍內日益攀升，特別是在台灣，隨著AI技術的發展及企業永續轉型，綠能市場將持續擴大。北富銀深耕再生能源產業多年，深諳綠色金融對全球環境保護及經濟永續發展的重要性，此次與詮實能源攜手，旨在利用金融專業能力，為綠電市場建立一個安全、穩定的交易模式，一方面能滿足企業對綠電日益增長的需求，同時亦有助推進綠能供應鏈發展，助力更多中小企業達成淨零碳排目標。

莊慧玫指出，引入信託制度是此次合作的一大亮點。通過設立協力廠商信託專戶，可確保電費資金的安全流動，專款專用，降低交易風險，這不僅增強了資金管理的透明度，也為發電業與售電業提供了更穩固的財務保障，同時銀行還能根據用戶的付款記錄進行風險管控，保障交易順利進行，並進行後續融資可行性的評估，為發電業、售電平台、企業用戶提供三贏的解決方案。

天方能源董事長甘正智表示，天方能源事業橫跨太陽能、陸域風電及離岸風電，集團擴展至今於綠能版圖上不斷創新，發展跨足售電業，子公司銓實能源為該集團的綠電交易平台，主要業務為媒合綠電買賣雙方的需求。日後除了自有案場可供售綠電予企業用戶外，也希望透過與北富銀的合作，擴大與其他發電業者及企業用戶的媒合，建置更完整的產業鏈以提升綠電應用價值，促進綠電交易自由化的發展。

北富銀也統計，2023年全年綠色授信餘額突破新台幣2600億元，年成長達73%，目前的綠色投融資包括了低碳投資、綠色融資、 綠色債券等，並積極推動綠色供應鏈發展，助力產業轉型。

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