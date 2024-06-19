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元大人壽新壽險結合八大醫材購置補助 為老後做準備

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

根據衛生福利部統計處最新資料指出，2022年國人平均壽命為79.84歲，相較於健康平均餘命的72.43歲，顯示國人有近8年時間處於亞健康或不健康的狀態。為打造有品質的退休生活，元大金控（2885）旗下元大人壽建議國人可以運用保險來分散人生風險，以近期新推出的「元大人壽真億達利率變動型終身壽險」，自投保第一年起即享有高保障，提供保額增加權，以及常見的八大手術醫材購置補助，提早為老年健康把關，為傳承預做準備。

元大人壽指出，「元大人壽真億達利率變動型終身壽險」為台幣收付，具免除匯率風險之優勢，提供6年、8年、12年、20年多種繳費年期，可因應不同年齡的規劃需求，尤其是對於需要高保障額度的家庭經濟支柱來說，此商品設計保額增加權利，當保單每屆滿5年、被保險人結婚(一次為限)、生子或配偶身故，如符合保單條款規定，皆可申請增加保險金額，每次最高可增加投保當時保險金額的20%，適時增加人生各階段所需保障。被保險人年滿65歲且繳費期滿後提供八項手術醫材補助保險金，包含常見的人工水晶體植入術、全股關節置換術、全膝關節置換術、置放心臟支架手術、瓣膜換置手術等等，加上意外傷害失能補償保險金的設計，讓傳承規劃不致中斷。

以40歲男性投保「元大人壽真億達利率變動型終身壽險」，繳費20年，保額1,000萬元為例，因符合高保費折扣3%且享有自動轉帳折扣1%，折扣後年繳保費305,000元，假設各年度宣告利率為2.40%且增值回饋分享金選擇增額繳清的情況下，首年度保障倍數約為保費的32.7倍，繳費期間更享有因疾病或意外造成2-6級失能時豁免保費，20年期滿總繳保費金額6,100,000元，若長期累積至80歲保單年度末，保單價值為8,772,634元，假設95歲身故，身故總給付金額10,749,691元。

元大人壽表示，此商品很適合運用於中長期的傳承規劃，在擁有長期平穩的保障之餘，還可預留稅源，並透過指定受益人達到財產分配之效果，同時滿足民眾保障及財務規劃的需求，提前為退休生活做好準備。

保險金 元大人壽

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