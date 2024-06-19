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尹崇堯：南山將擁信義區南側逾9萬坪A辦出租商機

中央社／ 台北19日電

南山人壽積極搶進信義區地上權案，董事長尹崇堯今天表示，信義區公所及世貿三館地上權案預計2026年至2027年底陸續落成，屆時加上南山廣場，南山人壽在信義區南側將有高達9萬坪A辦可出租。

依規定，壽險業投資不動產年化收益率不得低於基準利率加5碼，近年央行升息，壽險業不動產投資收益率門檻隨之走高，讓壽險業重新檢視不動產投資效益，對既有不動產部位，會評估提高出租率或處分不動產等，對於新標的亦會審慎評估是否能達最低不動產投資收益率要求。

南山人壽今天舉行股東常會，尹崇堯會後接受媒體聯訪時坦言，現在不動產投報率要求確實較高，在高利率狀態下，整體壽險業要在台北市找到好標的的確不容易，今年南山人壽有新增不動產投資，亦有處分過去收益績效較不如預期的案子。

不過，尹崇堯認為，就資產配置考量上，不動產週期與其他資產週期不同，即使不動產收益率不見得高於其他資產，他仍認為是很不錯的投資，「對商業不動產還是有很高期待，但短期確實因利率走高，讓我們在評估案子會比較辛苦一點。」

尹崇堯透露，南山人壽投資的信義區公所（A26）及世貿三館（A21）地上權案，預計2026年至2027年底將陸續落成，再加上南山廣場，未來南山人壽在信義區南側將有超過9萬坪A辦可出租。

尹崇堯表示，他相信9萬坪A辦可在信義區南側打造A辦重要基地，讓跨國企業在高級A辦互相聯誼，南山人壽亦有讓租客互動計畫及公設上的組織，希望讓3棟商辦大樓產生互相支援效應。

南山人壽 壽險業

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