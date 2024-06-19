股匯雙漲 新台幣終止連3貶收32.358元
台股多頭續航，今天大漲400多點，再度改寫歷史紀錄，新台幣匯率終於跟進走升，今天在美元轉弱、外資擴大買超台股等因素下，收在32.358元，升值3.9分，匯價終止連3黑，台北及元太外匯市場總成交金額為15.8億美元。
美國最新公布的零售數據低於市場預期，強化美國聯準會降息的可能性，美元指數跳水，緩解亞幣貶值壓力。
台股延續多頭氣焰，今天靠台積電登高一呼，盤中寫下984元新天價，帶動聯發科、廣達、緯穎等AI概念股強漲，鴻海以203元作收，台股一度狂漲517點，觸及23275.3點新高，終場上漲452.11點，收在23209.54點，同樣刷新收盤紀錄。
台股氣勢如虹，強化外資信心，今天擴大買超台股，買超金額達485.47億元，在匯市也有較明顯的匯入力道，讓新台幣得以跟上這波升勢。
新台幣兌美元上午以32.35元開出後，雖有部分進口商敲進美元、抑制升幅，最低觸及32.4元，不過美元回軟加上外資午後匯入力道轉趨積極，帶動匯價最高升抵32.342元，匯價順利終止連3跌。
外匯交易員分析，最近新台幣匯價多在32.3元至32.4元之間波動，出口商守在32.4元附近伺機拋匯，進口商在32.380元以下便有意願進場，外資則是雙向操作，今天午後有比較明顯的匯入；整體而言，近期匯市買賣力道相對均衡，使得新台幣匯價沒有太大的波動。
外匯交易員指出，美國聯準會利率決策會議上週落幕，市場最關心的降息路徑仍得觀察經濟數據表現，短期來看，在市場缺乏明確方向性下，新台幣應延續區間震盪格局。
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